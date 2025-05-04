¡ÚÉ×ÉØ¡¢¾®¤µ¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¡Ä¡Û¡Ö¸å¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤¬¾ïÅå¶ç¡ª¡ÚÂè17ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û#¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥·¥ç¡¼¥È
É×ÉØ¤È¤Ï¸À¤¨¤·¤ç¤»¤óÂ¾¿ÍÆ±»Î¡£¤É¤ì¤À¤±ÁêÀ¤¬¤è¤¯¤Æ¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¹¤ì°ã¤¤¡£Âç¤¤Ê¤³¤È¤«¤é¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¿¤Ïµö¤»¤ë¡©¡¡µö¤»¤Ê¤¤¡©¡¡¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡ÖÉ×ÉØ¡¢¾®¤µ¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¡Ä¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢É×¤¬Î¯¤á¹þ¤àÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÊ¤¬´¶¤¸¤ë°ì·ï¤Ç¤¹¡£
¸¼´ØÀè¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤¿¡¢Ì¤²òÂÎ¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤Î»³¡£³«Éõ¤À¤±¤·¤Æ¸¼´Ø¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÉ×¤¬ÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£ÄÌÈÎ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤ªºâÉÛ¤ÎÈÏ°Ï¤Ê¤éOK¡ª¡¡¤·¤«¤·¡¢¤·¤«¤·¤Ç¤¹¤ÍÉ×¤µ¤ó¡£ÄÌÈÎ¤ÏÆÏ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤ò²òÂÎ¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë¤Þ¤Ç¤¬¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ª¡¡ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤Ï¡¢¾¡¼ê¤Ë²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡É×¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¢¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£º¤¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ´Ö¤Î¾®¤µ¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô
º£²ó¤Ï¡¢É×¤¬Î¯¤á¹þ¤àÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÊ¤¬´¶¤¸¤ë°ì·ï¤Ç¤¹¡£
¸¼´ØÀè¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤¿¡¢Ì¤²òÂÎ¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤Î»³¡£³«Éõ¤À¤±¤·¤Æ¸¼´Ø¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÉ×¤¬ÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£ÄÌÈÎ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤ªºâÉÛ¤ÎÈÏ°Ï¤Ê¤éOK¡ª¡¡¤·¤«¤·¡¢¤·¤«¤·¤Ç¤¹¤ÍÉ×¤µ¤ó¡£ÄÌÈÎ¤ÏÆÏ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤ò²òÂÎ¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë¤Þ¤Ç¤¬¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ª¡¡ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤Ï¡¢¾¡¼ê¤Ë²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡É×¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¢¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£º¤¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ´Ö¤Î¾®¤µ¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô