½µ´ÖÀê¤¤¡¦ÁÐ»ÒºÂ¡Ö¿Í¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤½¤¦¤Ê¹¥Ä´´ü¡×
ÁÐ»ÒºÂ¡¦½÷À¤Î±¿Àª
¿Í¤È¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¡¢¤«¤«¤ï¤ê¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤½¤¦¤Ê¹¥Ä´´ü¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤í¤¤¤í»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤¤¤Þ¤Ï¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ú¤·¤¤Àª¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤Ë¡¢¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡ª¡×¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÈ¿±þ¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£ÆÃ¤Ë¤¤¤Þ²ñ¤¦¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¿ô¡¹¤Î¡õÉý¹¤¤¥Ò¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È¤Ò¤é¤á¤¡¢º£¸å¤ª¤ª¤¤¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤Í¡£Ã¯¤È¤«¤«¤ï¤ê¤¿¤¤¤«¤ÏÄ¾´¶½Å»ë¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÃ¯¤¬¤è¤¤¤â¤Î¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
ÁÐ»ÒºÂ¡¦ÃËÀ¤Î±¿Àª
Àª¤¤¤Î¤¢¤ëÂÐ¿Í±¿¤«¤é¤ª¤ª¤¤¤ËÁ°¸þ¤¤µ¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò½¼ÅÅ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤È¤¡£¤Þ¤À¤¤¤í¤¤¤íÌ¤¾Ã²½¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¹Í¤¨¤¹¤®¤ºÃ¯¤«¤«¤é¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤ÊÏÃ¤¬Íè¤¿¤é¡ÄÂ¨¾è¤ë¡ª¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡£¤¤¤Þ¤ÏÁÐ»ÒºÂ¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿Í¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¢¤¤¤À¤Ë»ëÌî¤¬¹¤¬¤ê¡¢Êª¤´¤È¤Ø¤Î´¶¤¸Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤Ø¤Î¤ªÍ¶¤¤¤Ë¤Ï¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¿Í¤È¤«¤«¤ï¤ë¤Ê¤«¤Ç»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£µ¤»ý¤Á¤¬¤ª¤ª¤é¤«¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é¡¢¤¤¤¤Ãû¸õ¤Ç¤¹¤Í¡£