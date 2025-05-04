ÊüÁ÷¤«¤é17Ç¯¡ÄROOKIES½Ð±é¤Î43ºÐ¸µÇÐÍ¥¡¢»Ô¸¶È»¿Í¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢à¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Îå«á¤Ë´¿´î¡Ö¸«¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×
¸µÇÐÍ¥¤Î¹â²¬ÁóÍ¤¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤È¡¢ÇÐÍ¥¤Î»Ô¸¶È»¿Í¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£2008Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TV¥É¥é¥Þ¡ÖROOKIES¡×¤Ç¶¦±é¤·¡¢Åê¼êÌò¤ÈÊá¼êÌò¤ò±é¤¸¤¿Æó¿Í¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â²¬ÁóÍ¤¤µ¤ó¤È»Ô¸¶È»¿Í¤µ¤ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¹â²¬¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇ¹â¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï17Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤âºÇ¹â¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºîÃæ¤Ç»Ô¸¶¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î°Â¿Î²°¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¼ãºÚÌò¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿Åö»þ¤«¤é¤Îå«¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ô¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö17Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤º¿Í´Ö½¤¯¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÌµ¹¤¤Ê½é¿´¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëºÇ¹â¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤À¤ÈÁÛ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹â²¬¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¸Ç¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯¤Ë¼ãºÚ¤È°Â¿Î²°¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¼ãºÚ¤È°Â¿Î²°¤Ç¤¹¡ª¤¢¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£