ÆüËÜ¥Ï¥à¿·¾±´ÆÆÄ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥×¥í2¾¡ÌÜ¤ÎÃ£¹§ÂÀ¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¡×¤Èµó¤²¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à3¡½2À¾Éð¡Ê2025Ç¯5·î4Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÃ£¹§ÂÀÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤¬4Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢6²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢º£µ¨½éÅÐÈÄ¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£ºòÇ¯10·î3Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë°ÊÍè¤Î¥×¥í2¾¡ÌÜ¤ÇËÜµòÃÏ¤Ç¤Ï4Ç¯ÌÜ¤Ç½é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é4Àï4¾¡¤ÎÀ¾ÉðÀèÈ¯¡¦¶ùÅÄ¤ËÆ²¡¹¤ÈÅê¤²¾¡¤Ã¤¿¡£2²ó¤Ë³°ºê¤Ëº¸±Û¤¨¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢6²ó¤Þ¤Ç85µå¡¢ÏÓ¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡5²ó1»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡¢¸Å²ì¤ò³°³ÑÄã¤áÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢ÂìÂô¤â¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£6²ó¤Þ¤ÇÃ¥»°¿¶¤Ï4¤Ç¡¢Ìµ»Íµå¤Ç¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÃ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ£·¯¤Ï¸Æ¤Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¥Æ¥ó¥Ý¤¤¤¤¤·¡¢¹â¤á¤Ë¹Ô¤½Ð¤·¤¿¤é¡£¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢Äã¤áÄã¤á¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ëÊÑ²½µå¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡£¤¢¤ì¤À¤±¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£Éú¸«·¯¤¬¤¤¤¤¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Û¤ó¤ÈÍê¤â¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¥¯¥¤¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯ËÍ¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£