¡ÚÃæÆü¡ÛÏ¢ÇÔ¤Ç¼Ú¶â£±¡¢£Â¥¯¥é¥¹Å¾Íî¡¡£³Ç¯¤Ö¤êÅÐÈÄ¤Î²¬ÅÄ½ÓºÈ¤Ï²ù¤·¤¤¹õÀ±¡¡£µÆü¤Ï¥É¥é£±¶â´ÝÌ´ÅÍ¤¬¥×¥í½éÀèÈ¯
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç£¹¡½£´ÃæÆü¡Ê£´Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£²Ï¢ÇÔ¤ÎÃæÆü¤Ï¼Ú¶â£±¤È¤Ê¤ê¡¢£Â¥¯¥é¥¹¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£¤³¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¤Çº£µ¨ºÇÄ¹£´Ï¢¾¡¤È¤·¤ÆÃù¶â£±¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¾¡Î¨£µ³ä¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼êÀ¸Ì¿¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬ÅÄ¤¬ÀèÈ¯¡££³²ó¤Þ¤Ç£±°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢£²¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿£´²ó¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤«¤é¤Î£³Ï¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ç£²ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸òÂå¡££³²ó£±¡¿£³¤ò£´¼ºÅÀ¤Ç¡ÖÉüµ¢Àï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·Á¤Ç½ª¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç±¦ÂçÂÜ¡Ê¤À¤¤¤¿¤¤¡Ë¹ü¤ò¹üÀÞ¡£Áª¼êÀ¸Ì¿¤Î´íµ¡¤«¤é£²£²Ç¯£¶·î£±£±Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê»¥ËÚ£Ä¡Ë°ÊÍè¡¢£±£°£µ£¸Æü¤Ö¤ê¤Î£±·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï²ù¤·¤¤¹õÀ±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢µß±ç¤·¤¿ÁÄÉã¹¾¤â¸í»»¤À¤Ã¤¿¡£¹Åç¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢£±¡¿£³²ó¤ò£³°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡£¤³¤Î²ó°ìµó£·ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¾åÎÓ¤¬£²ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ò´Þ¤à£³°ÂÂÇ¤Ç¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É£²ÅÙÌÜ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¡£Àè¤Ë¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤ÎÂçÎÌ¼ºÅÀ¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡££µÆü¤ÏËÜµòÃÏ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç£Ä£å£Î£ÁÀï¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Î¶â´Ý¤¬¥×¥í½éÀèÈ¯¤¹¤ë¡£