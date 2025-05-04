¥Ö¥ó¥Ç¥¹»ÄÎ±Áè¤¤Ä¾ÀÜÂÐ·è¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¡Ä¥Ü¡¼¥Õ¥àFW¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤Ï¡ÖÀ¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¡×Éé½ý¤â¿×Â®¤Ê¼£ÎÅ¤ÇÂç»ö¤Ë»ê¤é¤º
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î»ÄÎ±Áè¤¤¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê1Ì¾¤º¤Ä¤¬ÉÂ±¡¤Ø¤ÎÈÂÁ÷¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç»ÄÎ±Áè¤¤¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë16°Ì¤Î¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÈºÇ²¼°Ì¤Î¥Ü¡¼¥Õ¥à¤Ï2Æü¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤òÀï¤¤0-0¤Î¥É¥í¡¼¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£
»ÄÎ±¤ò·ü¤±¤¿¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸ß¤¤¤Î°ÕÃÏ¤È°ÕÃÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦·ã¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°¸åÈ¾¤ÎÀÜ¿¨¥×¥ì¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉé½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
»î¹ç½øÈ×¤Î9Ê¬¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÎºÝ¤Ë¥Ü¡¼¥Õ¥àFW¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤¬FW¥Þ¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥Ô¥¢¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤È·ã¤·¤¯¸òºø¡£¶»Éô¤Ë¶¯¤¤ÂÇËÐ¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÉé½ý¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÆ±Áª¼ê¤¬Ï¾¹ü¹üÀÞ¤È¡¢ÇÙµõÃ¦¤ò¤È¤¤¤¦¡ÖÀ¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¡×¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÃúÇ«¤Ê±þµÞ½èÃÖ¤È¿×Â®¤Ê¸¡ºº¤È¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¶»¿å¤ÎÇÓ½Ð¤Î¤¿¤á¤Î´ÊÃ±¤Ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÇÙµ¡Ç½¤¬²óÉü¤·¤¿¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Î¥Ã¦´ü´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÉüµ¢¤ÏÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àGK¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥ß¥å¥é¡¼¤¬¥Ü¡¼¥Õ¥àMF¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥·¥½¥³¤È¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÎºÝ¤ËÆ¬Éô¤òÉé½ý¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄ¹»þ´Ö¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢Ã´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÆ±Áª¼ê¤¬Ç¾¿Ì¤È¤¦¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï°Õ¼±¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÉüµ¢»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¸½ºß¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç»ÄÎ±Áè¤¤¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë16°Ì¤Î¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÈºÇ²¼°Ì¤Î¥Ü¡¼¥Õ¥à¤Ï2Æü¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤òÀï¤¤0-0¤Î¥É¥í¡¼¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£
»ÄÎ±¤ò·ü¤±¤¿¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸ß¤¤¤Î°ÕÃÏ¤È°ÕÃÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦·ã¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°¸åÈ¾¤ÎÀÜ¿¨¥×¥ì¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉé½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÉé½ý¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÆ±Áª¼ê¤¬Ï¾¹ü¹üÀÞ¤È¡¢ÇÙµõÃ¦¤ò¤È¤¤¤¦¡ÖÀ¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¡×¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÃúÇ«¤Ê±þµÞ½èÃÖ¤È¿×Â®¤Ê¸¡ºº¤È¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¶»¿å¤ÎÇÓ½Ð¤Î¤¿¤á¤Î´ÊÃ±¤Ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÇÙµ¡Ç½¤¬²óÉü¤·¤¿¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Î¥Ã¦´ü´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÉüµ¢¤ÏÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àGK¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥ß¥å¥é¡¼¤¬¥Ü¡¼¥Õ¥àMF¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥·¥½¥³¤È¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÎºÝ¤ËÆ¬Éô¤òÉé½ý¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄ¹»þ´Ö¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢Ã´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÆ±Áª¼ê¤¬Ç¾¿Ì¤È¤¦¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï°Õ¼±¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÉüµ¢»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é