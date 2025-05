3日、イングランド・チャンピオンシップ(英2部)の最終節が行われ、 ブラックバーン に所属するFW大橋祐紀がゴール。公式戦10点目を記録した。0-0で迎えた後半5分、大橋が先制点を挙げる。ブラックバーンは自陣近くのカウンターからボールを運び、細かくパスをつないで前進。敵陣近くの右サイドからグラウンダーのパスが出た。PA中央に待ち構えた大橋は、瞬時に左足ダイレクトを選択。虚を突かれた相手GKに阻まれることなく、ボールはゴールネットを揺らした。

