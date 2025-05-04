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The moment that had us dreaming... #SHUvROV | #Rovers ⚪️ pic.twitter.com/CiVbLFs5dW— Blackburn Rovers (@Rovers) May 3, 2025