¡Úµð¿Í¡ÛºÓÇÛ¥º¥Ð¥ê¡ªº£µ¨½é¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¾¡Íø¡¡ÀèÈ¯¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Ï6²óÈï°ÂÂÇ2Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í 3-1 DeNA(4Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
ºå¿À¤ÈÆ±Î¨¼ó°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤¬DeNA¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤¬Â³¤¡¢º£²ó¤¬º£µ¨½é¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢º£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤Ï½é²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤¯2²ó¤Ë¤Ï»Íµå¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤Î¹¥¼éÈ÷¤Ê¤É¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò±ç¸î¤·¤¿¤¤µð¿ÍÂÇÀþ¤Ï3²ó¡¢ÂÐ¤¹¤ëDeNA¤ÎÀèÈ¯¡¦Åì¹î¼ùÅê¼ê¤«¤é1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢4ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2ÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯2¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¤â´ßÅÄÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë6²ó¤Ë¤Ï´ßÅÄÁª¼ê¤Îº£µ¨Âè1¹æ¥½¥í¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤Þ¤¹¡£
±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤Ï¤½¤Î¸å¤â¹¥Åê¤ò·ÑÂ³¡£6²ó85µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ2¡¢Í¿»Íµå1¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÈÁê¼êÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£7²ó¤Ë¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¤¬DeNA¡¦ËÒ½¨¸çÁª¼ê¤Î°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤ê2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£8²ó¤Ë¤ÏÂçÀªÅê¼ê¤¬3¿Í¤Ç¥Ô¥·¥ã¥ê¡£9²ó¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤Î¹¥¼éÈ÷¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£µð¿Í¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£