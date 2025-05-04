¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óÃ¯¤¬ÂÇ¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¡¡119µåÌÜ¤Ê¤Î¤Ë¡Ö154¡×¥Ó¥Ã¥¿¥Ó¥¿¡ÄËÉ¸æÎ¨0.59¤Î¹äÏÓ¤Ë¡ÖÁá¤¯¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¡×¤ÎÀ¼
À¾Éð¡¦º£°æ¤¬119µåÌÜ¤ËÅê¤²¤¿Ä¾µå¤Ë¶Ã¤
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Î±¦ÏÓ¡¢º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬Åê¤²¹þ¤ó¤À¡È¹äÄ¾µå¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¶Ã¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿ÂÇ¼Ô¤¬»×¤ï¤ºÅ·¤ò¶Ä¤°¤Û¤É¡¢À©µå¤âµå°Ò¤â´°àú¤Ê1µå¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óÃ¯¤¬ÂÇ¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¡Ö100µåÄ¶¤¨¤Æ¤³¤Î½ÐÎÏ¤Ï¥Ð¥±¥â¥Î¡×¡ÖÁá¤¯¥á¥¸¥ã¡¼¹Ô¤¯¤Ù¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¼ãÉð¼Ô¤â¡¢¶Ã¤¤Î¤±¤¾¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡½À¾ÉðÀï¡¢À¾Éð¤¬4-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿7²ó¤ËÀèÈ¯¤Îº£°æ¤¬Åê¤²¹þ¤ó¤À1µå¤À¡£2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏËüÇÈ¡£2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î5µåÌÜ¤Ï¡¢³°³ÑÄã¤á¤ËÊá¼ê¤¬¹½¤¨¤¿¥ß¥Ã¥È¤Ø»å¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ê154¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£¼ê¤¬½Ð¤º¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿ËüÇÈ¤Ï¡¢ÂÇÀÊ¤ÇÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£
¡¡¶Ã¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ïº£°æ¤Î119µåÌÜ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£»î¹ç¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡ÖDAZN¡×¤¬¡ÖÄ»È©µé¤Î¥é¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤ÆX¤ËÆ°²è¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ïº£°æ¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¹û¤ì¤ë¤Æ¡×¡Ö¤¨¤Ã¤°¡¡¤³¤¤¤ÄÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ä¡×¡Ö¿Í´Ö¹ñÊõ¡×¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡º£°æ¤Ï¤³¤Î²ó¸Â¤ê¤Ç¹ßÈÄ¡£7²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤ÎÇ®Åê¤ÇËÉ¸æÎ¨¤ò0.59¤È¤·¤¿¡£»î¹ç¤âÀ¾Éð¤¬4-3¤Ç¾¡Íø¤·¡¢º£µ¨3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë