°ÛÎã¤À¤Ã¤¿¡È¿¿ÌëÃæ¤Î98µå¡É¡¡¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤Àº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ËÊÆµ¼Ô¤â¾Î»¿¡Ö¥µ¥µ¥¤Ï¤Ä¤¤¤Ë»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡×
Ç´¤ê¤Ë¡¢Ç´¤Ã¤Æ98µå¤òÅê¤¸¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£(C)Getty Images
¡¡¤Ä¤¤¤ËÇòÀ±¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö5·î3Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£5²ó¡Ê98µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ6¡¢Í¿»Í»àµå3¡¢3¼ºÅÀ¡¢4Ã¥»°¿¶¤Ç¹ßÈÄ¡£10ÅÀ¤òµó¤²¤¿Ì£ÊýÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢7ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç»°¿¶Ã¥¤¦¡ªÁê¼êÂÇ¼Ô¤Ï¼ê¤ò½Ð¤»¤º
¡¡¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£Íë±«¤Î¤¿¤á¡¢»î¹ç³«»Ï¤¬¤Ê¤ó¤È3»þ´Ö6Ê¬¤âÃÙ¤ì¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬½éµå¤òÅê¤¸¤¿¤Î¤Ï22»þ33Ê¬¤È¤¤¤¦¿¿ÌëÃæ¡£¤æ¤¨¤Ë½øÈ×¤«¤é¶ìÆ®¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£2²ó¤Ë1»à°ìÎÝ¤«¤éÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢7-1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿4²ó¤Ë¤â¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤ÈÏ¢ÂÇ¤Ç2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂçÃ«æÆÊ¿¤Î8¹æ¥½¥í¤È¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î6¹æ3¥é¥ó¤Ê¤ÉÂçÎÌ±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÏÇ´Åê¡£¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø³ÍÆÀ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿5²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿ÇØÈÖ¹æ11¤Ï¡¢ÆüÉÕ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤Î°ÛÎã¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡½ù¡¹¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤ÇÄÏ¤ó¤ÀÂÔË¾¤Î¾¡Íø¡£º´¡¹ÌÚ¤¬¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤é¼ê¤Ë¤·¤¿1¾¡¤òÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£ÊÆ»æ¡ØLos Angeles Times¡Ù¤Ï¡Ö³Ú¤ÊÅêµå¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥µ¥µ¥¤Ï¤Ä¤¤¤Ë»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î98µå¤òÍ×¤¹¤Ê¤É¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÀ©µåÌÌ¤Î²ÝÂê¤Ï»Ä¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍ×½ê¤òÄù¤á¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤òºÇÄã¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿ÆâÍÆ¤ÏÀ®Ä¹¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£¡ØLos Angeles Times¡Ù¤â¡Ö½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âº´¡¹ÌÚ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¥ã¥ê¥¢¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤Î1¾¡¤òµ¡¤Ë¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¶½Ì£¿¼¤¯¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]