Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¸·³Ê¶µ»Õ¤ÎÂíÆâ¸øÈþ¡¡Í¥¤·¤¤¾Ð´é¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¢ª¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¸å¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤¿
¡¡Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¤ëº£ÅÄÈþºù¤é¤ò¸·¤·¤¯»ØÆ³¤¹¤ë½÷»Ò»ÕÈÏ³Ø¹»¤Î¶µ´±¡¦¹õ°æÀã»Ò¤ò±é¤¸¤ë½÷Í¥¤ÎÂíÆâ¸øÈþ¤¬£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤·¤¿£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö¶¯ÎõÀã»Ò¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£°Ò°µÅª¤Ê¶µ»Õ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¶²¤í¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥í¥æ¥¥»¥ó¥»¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂíÆâ¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¸·³Ê¤Ê¶µ´±¤òÇ®±é¡£¤Ê¤®¤Ê¤¿¤Î»ØÆ³¤Ç¤Ï¡¢Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤¬ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ËÂÇ¤ÁÉé¤«¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡ÖÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸Ê¤ËÉé¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿®Ç°¤Î¤Ê¤¤¸Ê¤ËÉé¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÎä¤¿¤¯¸À¤¤Êü¤Ä¡£
¡¡ÂíÆâ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤Í¥¤·¤¤¾Ð´é¤òÈäÏª¡£¡ÖÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¡¹õ°æÀã»ÒÀèÀ¸¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶¯ÎõÀã»Ò¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¤Þ¤¸¤¨¤ÆÉ½¸½¡£¾¼ÏÂ½é´ü¤Î°Ò°µÅª¤Ê¶µ´±¤òÆ²¡¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖºÇ½é¤Îº¢¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬¾®¤µ¤á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÆâ½ï¤Ç¤¹¡×¤È´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ó¤É¤ó³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ³Ý¤±À¼¤«¤±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤º¤éÀã»Ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤âÆâ½ï¤Ç¤¹¡¡À¸ÅÌ¤Î»Ò¤¿¤Á¤ß¡¼¤ó¤Ê²Ä°¦¤¯¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¤¢¤È¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤¿Àã»Ò¤Ç¤·¤¿¡×¤È»£±Æ½ªÎ»¸å¤Ï¼ä¤·¤¯¤Æµã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î±éµ»¤ÏºÇ¹â¤Ë¾å¼ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¶²¤í¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥í¥æ¥¥»¥ó¥»¥¤¡¢¡¢¡¢¤Î¤ÖÃ£¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÀã»ÒÀèÀ¸¤Ï¸·³Ê¤Ê¿Í¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸øÈþ¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¸«¤é¤ì¤½¤¦¤âÌµ¤¤¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È·ãÎå¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯ÆÏ¤¤¤¿¡£