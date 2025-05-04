¡ÚRIZIN¡Û°ìËÜÉé¤±¤ÎÉÚß·ÂçÃÒ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤«¤éRIZIN¤Ç1ÈÖ¼è¤ê¤¿¤¤¡×
¢£¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¡Ê4Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Âè2»î¹ç¤Ç»³ËÜ¥¢¡¼¥»¥ó¤Ë2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç°ìËÜÉé¤±¤·¤¿ÉÚß·ÂçÃÒ¤¬¡¢¡Ö¼«ÎÏ¤ÇÉé¤±¤¿¡×¤È´°ÇÔ¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤«¤éRIZIN¤Ç1ÈÖ¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡Û°ìËÜÉé¤±¤ÎÉÚß·ÂçÃÒ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤«¤éRIZIN¤Ç1ÈÖ¼è¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¡¼¥»¥ó¤ÎÆÀ°Õ¤ÊÁÈµ»¤Ç½ª»Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ÉÚß·¤Ï¡ÖÂÐºö¤ÏÎý½¬¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¼«¿È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º¹¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£»î¹ç¸å¤¹¤°¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¼¡¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤ÎÇÔËÌ¤òÎÈ¤Ë¤¹¤ë¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Æ´¤ì¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ·°Ïµ¤¤â¶õµ¤´¶¤âËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ï³ÊÆ®²È¤ÎÍÀ¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥ó¤«¤é»î¹ç¸å¤Ë¡ÖÃË¤À¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¢¡¼¥»¥óÁª¼ê¤Ï¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤ÃË¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Àï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤·¡¢ÂçÀ¼±ç¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡Ö¥À¥á¡¼¥¸¤¬È´¤±¤¿¤éÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡Âè2»î¹ç¤Ç»³ËÜ¥¢¡¼¥»¥ó¤Ë2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç°ìËÜÉé¤±¤·¤¿ÉÚß·ÂçÃÒ¤¬¡¢¡Ö¼«ÎÏ¤ÇÉé¤±¤¿¡×¤È´°ÇÔ¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤«¤éRIZIN¤Ç1ÈÖ¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡Û°ìËÜÉé¤±¤ÎÉÚß·ÂçÃÒ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤«¤éRIZIN¤Ç1ÈÖ¼è¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¡¼¥»¥ó¤ÎÆÀ°Õ¤ÊÁÈµ»¤Ç½ª»Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ÉÚß·¤Ï¡ÖÂÐºö¤ÏÎý½¬¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¼«¿È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º¹¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£»î¹ç¸å¤¹¤°¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¼¡¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤ÎÇÔËÌ¤òÎÈ¤Ë¤¹¤ë¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥ó¤«¤é»î¹ç¸å¤Ë¡ÖÃË¤À¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¢¡¼¥»¥óÁª¼ê¤Ï¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤ÃË¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Àï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤·¡¢ÂçÀ¼±ç¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡Ö¥À¥á¡¼¥¸¤¬È´¤±¤¿¤éÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£