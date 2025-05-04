¥Ð¥Á¥«¥ó¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤ÈËÉ¶õ¤äÀ©ºÛ¤ò¶¨µÄ¡¢30ÆüÄäÀïÍ×µá¡á¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á
Anastasiia Malenko¡¡Max Hunder
[¥¡¼¥¦ £³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Àè·î¥Ð¥Á¥«¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¹â¤Î²ñÃÌ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅýÎÎÉÜ¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤È¤Î£³£°Æü´Ö¤ÎÄäÀï¤¬ÀïÁè½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿Àµ¤·¤¤Âè°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Àè·î£²£¶Æü¤Ë¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÎÁòµ·¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñÃÌ¤Ç¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ÏÀ©ºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó°Æ¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢Àè·î£³£°Æü¤ËÎ¾¹ñ¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¹ÛÊª»ñ¸»¶¨Äê¤ÏÁê¸ß¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¼«¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤È¹ñÌ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ÎÊÆ¹ñ¤ÎÅê»ñ¤â¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤Î¶¨Äê¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿·¤¿¤Ê¹ÛÊª»ñ¸»¼è°ú¤Ø¤ÎÍ¥ÀèÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤òÆÀ¤ë¤Û¤«¡¢¶¦Æ±¤ÇÅê»ñ´ð¶â¤òÁÏÀß¤·¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÉü¶½¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅöÌÌ¤Ï»ñ¶â¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËºÆÅê»ñ¤µ¤ì¤ë¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¡¢£²£°Ç¯¸å¤Ë´ð¶â¤¬ÌäÂê¤Ê¤¯±¿±Ä¤µ¤ì¡¢³«È¯¡¦À¸»º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÎ¾Åö»ö¼Ô¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¤À¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÅ±Âà¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢¤³¤Î¶¨Äê¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ÊËÉ¶õ¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£Æ±»á¤¬É¬Í×¤ÊËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿ô¤ò¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï½àÈ÷¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¤¬¡¢¤¿¤À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÀè·î£²£¸Æü¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç¤ÎÂÐ¥É¥¤¥ÄÀï¾¡£¸£°Ç¯¤ÎµÇ°Æü¤Ë¹ç¤ï¤»£µ·î£¸¡¼£±£°Æü¤Ë£·£²»þ´Ö¤ÎÄäÀï¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¤³¤ÎÄó°Æ¤ËÂÐ¤·¡¢ÄäÀï´ü´Ö¤¬£³£°Æü´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼õ¤±Æþ¤ì¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¥í¥·¥¢¤È¤ÎÀïÁè¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢£µ·î£¹Æü¤Ë¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë»²²Ã¤¹¤ë³°¹ñÍ×¿Í¤Î°ÂÁ´¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥·¥¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄÉûµÄÄ¹¤Î¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥ÕÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬£µ·î£¹Æü¤Ë¥â¥¹¥¯¥ï¤ò¹¶·â¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤¬Íâ£±£°Æü¤Þ¤ÇÂ¸Â³¤¹¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£