¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¡×¡Ö°ßÂÞÇúÈ¯¡×¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯²á¤´¤·Êý¡×¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ
¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤¬¡¢4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯²á¤´¤·ÊýÄó°Æ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£°ì¸«¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ëµÊÃãÅ¹¤Ç¤Î1Æü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢"¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Ç¤Î1Æü"¤È¤Ê¤ì¤Ð¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤¬Äó°Æ¤¹¤ëGW¤Î²á¤´¤·Êý¤È¤Ï¡Ä
¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Ï¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÎÍ½Äê¤Ï·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¿Ô¤¯¤·¤Î1Æü¤ò²á¤´¤¹¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Ä«ÃëÌë¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Þ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ð¤«¤ê¡ª¡×¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤Î"¥³¥á³è"¤òÀëÅÁ¡£Ä«¡¢Ãë¡¢¤ª¤ä¤Ä¡¢Ìë¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥Ë¥å¡¼Äó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÆâÍÆ¤Ï¡¢Ä«8»þ¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥Ñ¥ó¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¡¢Ãë12»þÈ¾¤Ë¡ÖµÊÃãÅ¹¤Î²¦Æ»¡×¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Î¸á¸å3»þ¤Ë¥·¥í¥Î¥ï¡¼¥ë¡¢Ìë7»þÈ¾¤Ë¥Ð¥²¥Ã¥È¤È¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤È¤¤¤¦¥³¥á¥À¿Ô¤¯¤·¡£
¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Î¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Î¿©»ö¤òÄ«ÃëÌë3¿©¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Þ¤ÇÀÝ¤ë¤È¤¤¤¦¸ø¼°¤«¤é¤Î"ÌµÃã¿¶¤ê"¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¥«¥í¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¡Ö°ßÂÞÇúÈ¯¤¹¤ë¤ïw¡×¡Ö¥³¥á¥À¹¥¤¤À¤±¤ÉÌó12»þ´Ö¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤·¤ó¤É¤¤w¡×¤Ê¤É¡¢¼ç¤Ë¿©»öÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¤³¤ìÁ´Éô¤Ç°ì¿©Ê¬¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¡ÖÄ«¤âÃë¤â¤ª¤ä¤Ä¤âÌë¤â¤É¤ì¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤±¤É¹¬¤»¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¤à¤·¤íÂ¤ê¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤À¡¢¤ÈÃ²¤¯¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£