ÍÂ¼º«¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¥Û¥Æ¥ë¤ò£¹¸®±¿±Ä¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö£µ¸®½àÈ÷Ãæ¡×
¡¡±Ç²è¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÍÂ¼º«¤¬£´Æü¡¢¡Ö£Á£Â£Å£Í£ÁÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¡Ê£Á£Â£Å£Í£Á¡¡£Ô£Ö¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÉÔ¾Í»ö¤«¤é¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£Åê»ñ¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£Ô£Ë£Ï¡×¤ÎÌÚËÜÉð¹¨¤Ï¡Ö¸µ¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤·¤¯³«Âó¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀ¸¤Êý¡Ê¤¬ÂçÀÚ¡Ë¡×¤ÈÎÏÀâ¡£
¡¡ÌÚËÜ¤¬ÎÙ¤ÎÀÊ¤ÎÍÂ¼¤Ë¡ÖÉÔ¾Í»ö¤ÎÁ°¤è¤êº£¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤ÈÍÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡ÍÂ¼¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¥Û¥Æ¥ë£¹¸®¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤Î¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö±Ç²è¤Î»Å»ö¤Ï³Î¤«¤ËÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÉôÊ¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡¢£±Ç¯È¾¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤ä¤Ã¤Æ£¹¸®¤Þ¤Ç¤¤¿¡££µ¸®½àÈ÷Ãæ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£