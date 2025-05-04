¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬3»î¹ç¤Ö¤ê8¹æ¥½¥íHR º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î8¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±«¤Î¤¿¤á3»þ´ÖÃÙ¤ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ë¡¢1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Î½éµå¡¢¿¿¤óÃæÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢3»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë8¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡£3ÅÀ¤ò¼º¤¦¤â¤Î¤Î¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¡¢5²ó¤Ç½é¾¡Íø¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ¹ßÈÄ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬10ÂÐ3¤Ç¾¡Íø¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë