±§Ãè¤Ë¤ª¤±¤ë¶â¤Îµ¯¸»¡¢ÃæÀ»ÒÀ±¤Î¾×ÆÍ°Ê³°¤Ë¤âÈ¯¸«¡©¡¡¡Ö¥Þ¥°¥Í¥¿¡¼¡×¤Î¥Õ¥ì¥¢¤«¤éÀ¸À®¤«
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÅ·Ê¸³Ø¼Ô¤Ï²¿½½Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê¡¢¶â¤Î¤è¤¦¤ËºÇ¤â½Å¤¤ÉôÎà¤Î¸µÁÇ¤Î±§Ãè¤Ë¤ª¤±¤ëµ¯¸»¤òÆÍ¤»ß¤á¤è¤¦¤È»î¤ß¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢±§ÃèÃµºº¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¿®¹æ¤Ë´ð¤Å¤¯¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ç¡¢ÀøºßÅª¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ï¡Ö¥Þ¥°¥Í¥¿¡¼¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¼§¾ì¤ò»ý¤ÄÃæÀ»ÒÀ±¤À¡£
²Ê³Ø¼Ô¤Î¸«Êý¤Ç¤Ï¡¢¿åÁÇ¤ä¥Ø¥ê¥¦¥à¤Ê¤É¤ÎÈæ³ÓÅª·Ú¤¤¸µÁÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾¯ÎÌ¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¤Ç¤µ¤¨¡¢£±£³£¸²¯Ç¯Á°¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤Ë¤è¤ë±§ÃèÃÂÀ¸¸å¤Î½é´ü¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹±À±¤ÎÇúÈ¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ´¤Î¤è¤¦¤ÊÈæ³ÓÅª½Å¤¤¸µÁÇ¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¹±À±¤äÏÇÀ±¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢Å´¤è¤ê½Å¤¤¶â¤Î±§ÃèÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¬ÉÛ¤Ï¡¢Å·Ê¸³Ø¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆæ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï±§Ãè¤Ë¤ª¤±¤ëÊ£»¨¤ÊÊª¼Á¤Îµ¯¸»¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¡¢º¬ËÜÅª¤ÊÌä¤¤¤À¡×¡£¤½¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Å·Ê¸³Ø»ï¥¢¥¹¥È¥í¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡¦¥ì¥¿¡¼¥º¤ËÀè·î£²£¹Æü·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¡¢¥¢¥Ë¥ë¥É¡¦¥Ñ¥Æ¥ë»á¤À¡£ÊÆ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÎÇî»Î²ÝÄø¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ñ¥Æ¥ë»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡ÖÌ¤²òÌÀ¤Î¶½Ì£¿¼¤¤¥Ñ¥º¥ë¤È¤¤¤¨¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
½¾Íè¡¢±§Ãè¤Ë¤ª¤±¤ë¶â¤ÎÀ¸À®¤È¤Î´ØÏ¢¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÀ»ÒÀ±¤Î¾×ÆÍ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
Å·Ê¸³Ø¼Ô¤Ï£²£°£±£·Ç¯¡¢Æó¤Ä¤ÎÃæÀ»ÒÀ±¤Î¾×ÆÍ¤ò´ÑÂ¬¡£¤³¤ÎÇË²õÅª¤Ê¾×ÆÍ¤Ë¤è¤ê¡Ö½ÅÎÏÇÈ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þ¶õ¤Î¤µ¤¶ÇÈ¤ä¡¢¥¬¥ó¥ÞÀþ¥Ð¡¼¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¸÷¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥¥í¥Î¥Ð¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤Î»þ¤Î¾×ÆÍ¤Ï¶â¤ä¥×¥é¥Á¥Ê¡¢±ô¤Î¤è¤¦¤Ê½Å¤¤¸µÁÇ¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥¥í¥Î¥Ð¤Ï±§Ãè¤Ë¤ª¤±¤ë¶â¤Î¡Ö¹©¾ì¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏÀÊ¸¤Î¶¦Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£Î©Âç³Ø¥Ð¥È¥ó¥ë¡¼¥¸¥å¹»¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º½õ¶µ¡ÊÅ·ÂÎÊªÍý³Ø¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃæÀ»ÒÀ±¤Î¹çÂÎ¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¤³¤³¿ô½½²¯Ç¯¤Î´Ö¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¤²òÆÉ¤À¤Ã¤¿ÊÆ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ê£Î£Á£Ó£Á¡Ë¤ä²¤½£±§Ãèµ¡´Ø¡Ê£Å£Ó£Á¡Ë¤ÎË¾±ó¶À¤Ë¤è¤ë£²£°Ç¯Á°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Ï¤ë¤«Á°¡¢±§ÃèÁÏÀ¸´ü¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¥Þ¥°¥Í¥¿¡¼¤Î¥Õ¥ì¥¢¤âÊÌ¤Î·Á¤Ç¶â¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹±À±¤ÎÃÏ¿Ì
ÃæÀ»ÒÀ±¤È¤ÏÇúÈ¯¤·¤¿¹±À±¤Î³Ë¤Î»Ä³¼¤ò»Ø¤¹¡£¤½¤ÎÌ©ÅÙ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢ÃæÀ»ÒÀ±¤ÎÊª¼Á¤ò¥Æ¥£¡¼¥¹¥×¡¼¥ó£±ÇÕÊ¬½¸¤á¤ë¤È¡¢ÃÏµå¾å¤Ç¤Ï£±£°²¯¥È¥ó¤Î½Å¤µ¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Þ¥°¥Í¥¿¡¼¤Ï¶Ë¤á¤ÆÌÀ¤ë¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÃæÀ»ÒÀ±¤Ç¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯ÎÏ¤Ê¼§¾ì¤ò»ý¤Ä¡£
¥Ð¡¼¥ó¥º»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å·Ê¸³Ø¼Ô¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Þ¥°¥Í¥¿¡¼¤ÎÀµ³Î¤Ê·ÁÀ®²áÄø¤Î²òÌÀ¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¥Þ¥°¥Í¥¿¡¼¤Ï±§Ãè¤ÎÃÂÀ¸¤«¤éÌó£²²¯Ç¯°ÊÆâ¤Î»þ´ü¤Ë¡¢ºÇ½é´ü¤Î¹±À±¤ËÂ³¤¤¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤³¤ì¤Ïº£¤«¤é£±£³£¶²¯Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÅö¤¿¤ë¡£
»þÀÞ¡¢¥Þ¥°¥Í¥¿¡¼¤Ï¡ÖÀ±¿Ì¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÎÌ¤ÎÊü¼ÍÀþ¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ð¡¼¥ó¥º»á¤Ï¥á¡¼¥ë¤Ç¡ÖÃæÀ»ÒÀ±¤Ë¤ÏÃÏ³Ì¤ÈÄ¶Î®Æ°¾õÂÖ¤Î³Ë¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÃÏÉ½²¼¤Î±¿Æ°¤Ë¤è¤êÉ½ÌÌ¤Ë°µÎÏ¤¬ÃßÀÑ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÀ±¿Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Þ¥°¥Í¥¿¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ±¿Ì¤¬Èó¾ï¤ËÃ»¤¤£ØÀþ¥Ð¡¼¥¹¥È¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¡£ÃÏµå¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¹±À±¤Ë¤âÆÃ¤Ë³èÈ¯¤Ê»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢¿ô½µ´Ö¤Ç¿ôÉ´¤¢¤ë¤¤¤Ï¿ôÀé¤Î¥Õ¥ì¥¢¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¤´¤¯¤¿¤Þ¤Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÃÏ¿Ì¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Æ¥ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¦µæ¼Ô¤é¤ÏµðÂç¥Õ¥ì¥¢¤ÎºÝ¤Ë¥Þ¥°¥Í¥¿¡¼¤¬Êª¼Á¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¾Úµò¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ÁÎÌ¤ÎÊü½Ð¤òÊªÍýÅª¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥Æ¥ë»á¤Ë½õ¸À¤¹¤ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥Ã¥Ä¥¬¡¼¶µ¼ø¡ÊÊªÍý³Ø¡Ë¤ò´Þ¤à¶¦Ãø¼Ô¿ô¿Í¤ÎºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥ì¥¢¤¬ÃÏ³Ì¤ÎÊª¼Á¤ò²ÃÇ®¤·¤Æ¡¢¹âÂ®¤ÇÊü½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¡¢¤³¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¼ÁÎÌÊü½Ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÊªÍýÅª¾ò·ï¤¬¡¢½Å¤¤¸µÁÇ¤ÎÀ¸À®¤ËÍË¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤¿¡×¡Ê¥Ñ¥Æ¥ë»á¡Ë¹±À±¤Î¿®¹æ¤òÄÉÀ×¤¹¤ë
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥¿¡¼¥Õ¥ì¥¢¤«¤é¤ÎÊü¼Í¤È½Å¸µÁÇ¤Î·ÁÀ®¤Î´Ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ËÃåÌÜ¤·¡¢²Ä»ë¸÷Àþ¤È»ç³°Àþ¤ÎÇÈÄ¹¤Ë¤½¤Î¾Úµò¤òÃµ¤·¤¿¡£¤À¤¬¥Ð¡¼¥ó¥º»á¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥¢¤¬ÄÉÀ×²ÄÇ½¤Ê¥¬¥ó¥ÞÀþ¤âÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¥Ð¡¼¥ó¥º»á¤ÏºÇ¸å¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿£²£°£°£´Ç¯£±£²·î¤ÎµðÂç¥Þ¥°¥Í¥¿¡¼¥Õ¥ì¥¢¤Î¥¬¥ó¥ÞÀþ¥Ç¡¼¥¿¤òÄ´ºº¡£Å·Ê¸³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¿®¹æ¤òÈ¯¸«¤·¤ÆÆÃÄ§¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤Ï¤É¤¦²ò¼á¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥á¥Ã¥Ä¥¬¡¼»á¤Î°ÊÁ°¤Î¸¦µæ¤ÇÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ëÍ½Â¬¤Ï¡¢£°£´Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î¿®¹æ¤È¤Û¤Ü°ìÃ×¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¬¥ó¥ÞÀþ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢µðÂç¥Þ¥°¥Í¥¿¡¼¥Õ¥ì¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë½Å¸µÁÇ¤ÎÀ¸À®¤ÈÊ¬ÉÛ¤Ë´Ø¤·¤Æ¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬Äó¼¨¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÈÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
£Î£Á£Ó£Á¤ÎÂàÌò¤·¤¿¿Í¹©±ÒÀ±£Ò£È£Å£Ó£Ó£É¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤â¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÎÈ¯¸«¤òÎ¢ÉÕ¤±¤¿¡£¥Ð¡¼¥ó¥º»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¯¸«¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤«¤é¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê»ñ¶âÄó¶¡¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢£±£·Ç¯¤ÎÃæÀ»ÒÀ±¾×ÆÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊü½Ð¤µ¤ì¤¿£ØÀþ¤ÎÈ¯¸«¤ò¼çÆ³¤·¤¿¥í¡¼¥ÞÂç³Ø¤Î¥¨¥ì¥ª¥Î¥é¡¦¥È¥í¥ä½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥¿¡¼´ØÏ¢¤Î»ö¾Ý¤«¤é½Å¸µÁÇ¤¬À¸À®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾Úµò¤Ï¡Ö£±£·Ç¯¤Ë¼ý½¸¤µ¤ì¤¿¾Úµò¤È¤ÏÁ´¤¯Èæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤Î¥Þ¥°¥Í¥¿¡¼¤«¤é¤Î¶â¤ÎÀ¸À®¤Ï¡¢¥¬¥ó¥ÞÀþ¥°¥í¡¼¤Î¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÀâÌÀ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÏÀÊ¸¤ÎËöÈø¤ÇÀ¿¼Â¤ËÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¤¢¤ëÀâÌÀ¤Î°ì¤Ä¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£