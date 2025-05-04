¡ØÅÅÏÃ±Û¤·¤Ë½÷À¤ÎÀ¼¡©¡ÙÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬Â³¤¤¤¿·ë²Ì¡¢¸¤¤¬¡ÄÍ¦¤Þ¤·¤¯Âº¤¤¡Ø»ô¤¤¼ç¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¡Ù¤¬39ËüºÆÀ¸¡Ö¸«¤¨¤Æ¤ë¡©¡×¡ÖÍê¤â¤·¤¤¡×
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤È¤Î¤Ü¤¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤ÈÊë¤é¤¹ÃËÀ¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¡£Ì¯¤Ê½ÐÍè»ö¤¬Â³¤¤¤Æ¶±¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡ªÆ°²è¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç39Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¸¤¤Ï²¿¤«¸«¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ÎÂº¤¤¡×¡Ö¤½¤ÎÊÕ¤Î¥á¥ó¥º¤è¤êÍê¤ê¤¬¤¤¤¬¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡ØÅÅÏÃ±Û¤·¤Ë½÷À¤ÎÀ¼¡©¡ÙÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬Â³¤¤¤¿·ë²Ì¡¢¸¤¤¬¡ÄÍ¦¤Þ¤·¤¯Âº¤¤¡Ø»ô¤¤¼ç¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¡Ù¡Û
½÷À¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë
¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Î¡Ö¾®ÅÂ(¤ª¤È¤Î)¡×¤¯¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£²ÙÊª¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¼«Å¾¼Ö¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
²È¤ÇÍ§Ã£¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Í§Ã£¤«¤é¡Ö½÷À¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²È¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¾®ÅÂ¤¯¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤À¤±¡£Ì¯¤Ê¤³¤È¤¬Â³¤¯¤Ê¡Ä¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Î¸°¤È»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸«³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¥ー¥Û¥ë¥Àー¤¬ÉÕ¤¤¤¿¸°¤ò¸«¤Æ¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Î¤È¤¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤«¡£
»ô¤¤¼ç¤ò¼é¤ë¥È¥¤¥×ー¥É¥ë
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤Î¿¼Ìë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬µÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡Ä¡£ÆÍÁ³¡¢¾®ÅÂ¤¯¤ó¤¬¥ï¥ó¥ï¥ó¤ÈËÊ¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¾®ÅÂ¤¯¤ó¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¸¼´Ø¤òÈâ¤ÎÁë±Û¤·¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤«¤¤¤ë¤Î¡Ä¡©¡×
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¶²¤ë¶²¤ë¸¼´Ø¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤³¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¾®ÅÂ¤¯¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¤·¤¤ê¤ËËÊ¤¨¤Æ°Ò³Å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ê¤éÉÝ¤¯¤Ê¤¤
°ìÏ¢¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¡¢ÇØ¶Ú¤¬Åà¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£°Õ³°¤Ë¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶±¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤ËËÊ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¾®ÅÂ¤¯¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÍê¤â¤·¤¤¤«¤é¤À¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¼´ØÀè¤Î¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¡Ö°ì»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿¡×¤ÈËþÂµ¤¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¾®ÅÂ¤¯¤ó¡£¤½¤Î´é¤Ï¸Ø¤ê¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Û¥Ã¥³¥ê¤ÈÌþ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡Ä¡£¾®ÅÂ¤¯¤ó¤¬¤³¤ì¤À¤±Íê¤â¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¶¯¤¯¤ÆÍ¦´º¤Ê»Ò¤Ê¤Î¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î°¦¾ð¤Î²¸ÊÖ¤·¤«¤â¤Í¡×¡Ö¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤È¤Î¤Ü¤¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¾®ÅÂ¤¯¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ò¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¿Í¤Î»Ñ¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤È¤Î¤Ü¤¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¾®Àô¡¡¤¢¤á
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£