´ØÅìºÇ±üÉô¤Î¡ÈÇÑ±Ø¡É¤ËÌ²¤ë¡Öµà¤Á²Ì¤Æ¤¿¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¿ÀÅÂ¡×¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¡Ä!? ´Ñ¸÷Ï©Àþ¤Î°Õ³°¤Ê¥ë¡¼¥Ä
²¹ÀôÃÏ¤ä¥À¥à¸Ð¤Î¥¢¥¯¥»¥¹Ï©Àþ¤È¤·¤ÆÆø¤ï¤¦JR¸ãºÊÀþ¡£¤½¤Î±èÀþ¤«¤éÂç¤¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¡¢µðÂç¤Ê¡È¸ÅÂå¿ÀÅÂ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤ò¤â¤Ã¤¿¡Öµì±Ø¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤³¤¬¡¢¸ãºÊÀþ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¸ãºÊÀþ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡Öµì±Ø¡×¤È¡È¸ÅÂå¿ÀÅÂ¡É
¡¡·²ÇÏ¸©¤Î½ÂÀî±Ø¤«¤éÀ¾¤Ø¡¢¸ãºÊÀî±è¤¤¤ÎÅÔ»Ô¤ò·ë¤ÖJR¸ãºÊÀþ¡£½ªÅÀ¤¬¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë55.3km¤â¤Î¡ÈÌÕÄ²Àþ¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁðÄÅ²¹Àô¤äËüºÂ²¹Àô¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÃ´¤¤¡¢Åìµþ¤«¤éÅÅ¼ÖÆÃµÞ¤¬Ä¾ÄÌ¤¹¤ë´Ñ¸÷Ï©Àþ¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡ÖÈ¬¥Ã¾ì¡Ê¤ä¤ó¤Ð¡Ë¥À¥à¡×¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
µìÂÀ»Ò±Ø¤Î¥Û¥Ã¥Ñ¡¼Åï¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¸ãºÊÀþ¤Ï2014Ç¯¡¢¥À¥à¤Ë¿åË×¤¹¤ë´äÅç¡ÝÄ¹Ìî¸¶ÁðÄÅ¸ý´Ö¤ÎÏ©Àþ¤¬ÉÕ¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤ÎµìÀþ¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö·¿¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¡Ö¸ãºÊ¶®¥ì¡¼¥ë¥Ð¥¤¥¯ ¥¢¥¬¥Ã¥¿¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¼Â¤Ï¡¢¸ãºÊÀþ¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¡¢±èÀþ¤ÈÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¡ÖÇÑÀþ¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¸ãºÊÀþ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸¶ÁðÄÅ¸ý±Ø¤«¤éËÌ¤Ø¸þ¤«¤¦»ÙÀþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½ªÃå±Ø¤¬¡ÖµìÂÀ»Ò¡Ê¤ª¤ª¤·¡Ë±Ø¡×¡ÊÃæÇ·¾òÄ®¡¢µìÏ»¹çÂ¼¡Ë¤Ç¤¹¡£ÃæÇ·¾òÄ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ø¤Î¾ð·Ê¤¬Éü¸µ¤µ¤ì¡¢2018Ç¯¤«¤é°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Éü¸µ¤Î³Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢±äÄ¹96m¤Ë¤âµÚ¤ÖµðÂç¤Ê¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¤ä¤°¤é¡Ö¥Û¥Ã¥Ñ¡¼Åï¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Û¥Ã¥Ñ¡¼Åï¤ÏÇ¯·î¤ò·Ð¤ÆÉ÷²½¤·¡¢ÅÚº½²½¤·¤¿¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤«¤éÍê¤ê¤Ê¤µ¤²¤Ë¥µ¥ÓÉÕ¤¤¤¿Å´¶Ú¤¬Ìµ¿ô¤ËÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´í¸±¤À¤È¤·¤ÆÎ©Æþ¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Îµà¤Á²Ì¤Æ¤¿´¶¤¸¤¬µÕ¤Ë¡¢¤¢¤ë¼ï¡È¸ÅÂå¿ÀÅÂ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¹¤éºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¤ÏÅ´¹ÛÀÐ¤òÃùÂ¢¤·¡¢²ß¼Ö¤ØÀÑ¤ß¹þ¤à¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÌó8kmÎ¥¤ì¤¿¡Ö·²ÇÏÅ´»³¡×¤«¤éÂÀ»Ò±Ø¤Þ¤Ç¡¢Å´¹ÛÀÐ¤ò±¿¤Ö¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å´»³¤½¤Î¤â¤Î¤âÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥Ä¥Ü¥ß¥´¥±¸ø±à¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Û¥Ã¥Ñ¡¼Åï¤¬Å´»³¤ÎÂ¸ºß¤ò¼¨¤¹Í£°ì¤Î°ä¹½¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¸½ºß¤ÏÊ¿²°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï3³¬·ú¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê»ÜÀß¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¥Ã¥Ñ¡¼Åï¤Î´°À®¤Ï1944¡Ê¾¼ÏÂ19¡ËÇ¯¡£Àï»þÃæ¤È¤¤¤¦Áá¤¤»þ´ü¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¹½Â¤Êª¤Î°ä¹½¤È¤·¤Æ¤â¡¢µ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Àï»þÃæ¤ÎÆÍ´Ó¹©»ö¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¸ãºÊÀþ
¡¡¥Û¥Ã¥Ñ¡¼Åï¤Î´°À®Ä¾¸å¡¢1945¡Ê¾¼ÏÂ20¡ËÇ¯1·î¤Ë¡¢¸ãºÊÀþ¤Ï½ÂÀî¤«¤éÄ¹Ìî¸¶¡Ê¸½¡¦Ä¹Ìî¸¶ÁðÄÅ¸ý¡Ë¤ò·Ð¤ÆÂÀ»Ò¤Þ¤Ç°ì³ç¤Ç³«¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÄ¹Ìî¸¶¡ÝÂÀ»Ò´Ö¤ÏÆüËÜ¹Ý´É¤ÎÀìÍÑÀþ¤È¤·¤Æ³«¶È¡Ë¡£
µìÂÀ»Ò±Ø¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¸ãºÊÀþ¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢Àï»þÃæ¤Î¶âÂ°ÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤Ù¤¯¡¢¹ÛÊªÍ¢Á÷¤òÌÜÅª¤ËÆÍ´Ó¹©»ö¤Çºî¤é¤ì¤¿Ï©Àþ¤Ç¤·¤¿¡£ÂÀ»Ò»ÙÀþ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¸ãºÊÀþ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸ãºÊÀþËÜÀþ¤Ï¤Î¤Á¤ËÅÅ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»ÙÀþ¤ÏÅÅ²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ1971¡Ê¾¼ÏÂ46¡ËÇ¯¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÇ·¾òÄ®¤Ï¸½ºß¡¢¡ÖÃæÇ·¾òÄ®Ï»¹çÃÏ¶è»º¶È°ä»º·²¡×¤È¤·¤Æ·²ÇÏÅ´»³¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°ìÏ¢¤Î»ÜÀß¤òÊÝÁ´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Áð¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Û¥Ã¥Ñ¡¼Åï¤ò¼´¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¾®¤µ¤Ê±Ø¼Ë¡Ê»ñÎÁ´Û¡Ë¤äÂ¦Àþ¤òÀ°È÷¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖµìÂÀ»Ò±Ø¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Âç°æÀîïÅÆ»¡¢ÀÅ²¬Å´Æ»¡¢JR»Í¹ñ¤È¤¤¤Ã¤¿Á´¹ñ¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤«¤é²ß¼Ö¤Ê¤É¤¬¾ù¼õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤¬¹½Æâ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¡È±Ø¡É¤é¤·¤¤¾ð·Ê¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤¦¤ÁÌµ³¸²ß¼Ö¤¬6Î¾¤¢¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÌµ³¸¼Ö¸ø±à¡×¤È¤â¤¦¤¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÑÀþÀ×¤É¤³¡Ä¡© ¡Ö¤¢¡¼¡¼¤³¤ì¤À!!¡×
¡¡µìÂÀ»Ò±Ø¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸¶ÁðÄÅ¸ý±ØÉÕ¶á¤«¤é¹ñÆ»292¹æ¤ò¥¯¥ë¥Þ¤Ç5km¤Û¤ÉËÌ¾å¤·¤¿¤È¤³¤í¤ËÃó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é±Ø»ÜÀß¤Ø¤È³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Û¥Ã¥Ñ¡¼Åï¤ÎÉ÷²½¤Ö¤ê¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ë´Ñ»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ä¹Ìî¸¶ÁðÄÅ¸ý±Ø¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤Ï¡¢ÂÀ»Ò¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÇòº½Àî¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÑÀþ¤Î¶¶ÎÂ¤È¶¶Âæ¤Î°ìÉô¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤Á¤é¤â¤«¤Ê¤êµà¤Á¤¿¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤«¤é¹ñÆ»¤òËÌ¾å¤¹¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤³¤ËÇÑÀþÀ×¤¬¡© ¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢µìÂÀ»Ò±Ø¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢¹ñÆ»¤è¤ê°ìÃÊÄã¤¤¤È¤³¤í¤òÄÌ¤ëÀ¸³èÆ»Ï©¤¬ÂÀ»ÒÀþ¤ÎÀ×¤Ç¤¹¡£µìÂÀ»Ò±Ø¤«¤é¹ñÆ»¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤À¤Î½¸ÍîÆâ¤ËÅ´Æ»¤Îº¯À×¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Íñ·¿¤ÎÃÇÌÌ¤Î¶¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤¬2¤«½ê¤¢¤ê¡¢°ìÌÜ¤Ç¡ÖÃ±Àþ¤ÎÅ´Æ»¥È¥ó¥Í¥ë¤À¡ª¡×¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£