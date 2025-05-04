£³Ç¯¤Ö¤ê£±·³ÅÐÈÄ¤ÎÃæÆü¡¦²¬ÅÄ½ÓºÈ¤¬£´£°£´£³Æü¤Ö¤êÀèÈ¯¾¡Íø¤Ê¤é¤º¡¡±¦ÂçÂÜ¹ü¹üÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨Éüµ¢Àï
¡¡¡Ö¹Åç¡ÝÃæÆü¡×¡Ê£´Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÃæÆü¤Î²¬ÅÄ½ÓºÈÅê¼ê¤¬£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î£±·³ÅÐÈÄ¤ÇÀèÈ¯¡££³²ó¤Þ¤Ç£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î»Í²ó¤Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¢ËöÊñ¤ÎÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËºäÁÒ¤Ë¤â±¦ÍãÀþ¤Ø¤Î°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£Æ²ÎÓ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤¬¡¢»³Â¤ËÆ±ÅÀ¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤³¤³¤Ç°æ¾å´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ò½Ð¤Æ¡¢ÁÄÉã¹¾¤È¤Î¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿¡£±¦ÏÓ¤¬»àµå¤ÇËþÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¹¤²¡¢Åê¼ê¤Î¶ÌÂ¼¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î£²ÅÀÂÇ¤òµö¤¹¤Ê¤É°ìµó£·¼ºÅÀ¡£²¬ÅÄ¤Ï£³²ó£±¡¿£³¤ò£µ°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç¡¢£²£°£²£°Ç¯£¸·î£²£¸Æü¤Îµð¿ÍÀï°ÊÍè£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¾¡Íø¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢£²£°£±£´Ç¯£´·î£¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï°ÊÍè¡¢£´£°£´£³Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢Îý½¬»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ºÝ¤Ë±¦ÂçÂÜ¹ü¤ò¹üÀÞ¤¹¤ëÂç¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï£²·³Àï¤Ç£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£±¾¡£±ÇÔ¤Ê¤¬¤é¡¢£±£µ¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨£°¡¦£°£°¤È°µ´¬¤ÎÅêµå¤ò·«¤ê¹¤²¡¢£´·î£³£°Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£³£³ºÐ¤Î²¬ÅÄ¤ÏÃÒÊÛÏÂ²Î»³¹â¹»¤«¤é£²£°£°£¹Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÃæÆü¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨¤¬¥×¥í£±£¶Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£³£µ£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£±£¹¾¡£²£³ÇÔ£±£¹¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£µ£²¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£