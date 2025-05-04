¡ÖRIZIN¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÈðëîÃæ½ý¥³¥á¥ó¥È¤ËÃí°Õ´µ¯¡Ö³ºÅö¥æ¡¼¥¶¡¼¤òBANÂÐ±þ¡×
¡¡RIZIN¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖRIZIN LIVE¡×¤Î¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼)¤¬4Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÇÛ¿®¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åö³º¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÄä»ßÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZINÃËº×¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢»î¹ç¤Ï¡ÖRIZIN LIVE¡×¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±X¤òÄÌ¤¸¡Ö¸½ºß¡¢RIZIN LIVE ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÇÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³ºÅö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò½ç¼¡BANÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´ÉÔÊØ¡¦¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¡¦¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡
¡¡