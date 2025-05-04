3°Ì·èÄêÀïÂè2Àï¤Ç¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¾¡Íø¤·¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬¥»¥ê¥¨A¥×¥ìー¥ª¥Õ3°Ì¤Ë¡ª ÀÐÀîÍ´´õ¤Ï¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î18ÆÀÅÀ¤ò¾å¤²¤³¤Î»î¹ç¤ÎMVP¤Ëµ±¤¯¡Ú¥»¥ê¥¨AÃË»Ò¡Û
¡¡4Æü¡¢¥»¥ê¥¨AÃË»Ò¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ3°Ì·èÄêÀïÂè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÐÀîÍ´´õ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¡ÊRS¡Ë¤ò2°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ½à¡¹·è¾¡¤ò´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¥Ú¥ëー¥¸¥ã¡£¤·¤«¤·RS3°Ì¤Î¥Á¥ô¥£¥¿¥Îー¥ô¥¡¤È¤Î½à·è¾¡¤ÇÀË¤·¤¯¤â·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¡¢¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡¤È¤Î3°Ì·èÄêÀï¤Ë¤Þ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£4·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿3°Ì·èÄêÀïÂè1Àï¤Ç¤Ï3ー1¤Ç¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬¸«»ö¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¡¢ÀÐÀî¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï½øÈ×¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë¶ì¤·¤ß4ÅÀº¹¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£13ー14¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¥«¥ß¥ë¡¦¥»¥á¥Ë¥¦¥¯¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬·è¤Þ¤êÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢20ÅÀ°Ê¹ßºÆ¤Ó¥êー¥É¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢21ー25¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¡¢ÀÐÀî¤Î½Ð¾ì¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¡¢¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¤ª¸ß¤¤¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤¬Â³¤¯ÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯¡£²¿¤È¤«Î®¤ì¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï9ー9¤Î¾ìÌÌ¤ÇÀÐÀî¤òÅêÆþ¡£ÀÑ¶ËÅª¤ËÀÐÀî¤Ë¥È¥¹¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢20ー19¡¢22ー21¤Î½ÅÍ×¤Ê½ªÈ×¤Î¾ìÌÌ¤Ç¸«»ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤ë¡£¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï25ー21¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤«¤éÀÐÀî¤òµ¯ÍÑ¡£½øÈ×¤«¤éÎ¾¼Ô¹¶·â¿Ø¤¬·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤¬Â³¤¯¡£¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ÏÁê¼ê¥µー¥Ö¤Ë¶ì¤·¤ßOH¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¡¢µÕ¤Ë¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡¤ÏÊÐ¤ê¤Î¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤ò¸«¤»¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£20ー23¤Î¾ìÌÌ¤Ê¤ÉÎ¥¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¥È¥¹¤ò·è¤á¤¤Ã¤¿ÀÐÀî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï21ー25¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Âè4¥»¥Ã¥È¡¢¥»¥Ã¥¿ー¡ÊS¡Ë¥·¥âー¥Í¡¦¥¸¥ã¥Í¥Ã¥ê¤Ï¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡ÊOP¡Ë¥ï¥·¥à¡¦¥Ù¥ó¥¿¥é¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤¤¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¹¶·â¤ËÉý¤¬¤Ç¤¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤â½Ð»Ï¤á¤ë¡£ÀÐÀî¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¥µー¥Ö¤Ç¥Áー¥à¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë¹×¸¥¡£½ª»Ï¥êー¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï25ー17¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤ÎÂè5¥»¥Ã¥È¡¢ÀÐÀî¤Ï1ー1¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢3ー3¤Î¾ìÌÌ¤«¤é3Ï¢Â³¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É»ý¤ÁÁ°¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¡£¤½¤Î¸å¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡¤ÎOP¥æー¥ê¡¦¥í¥Þ¥Î¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¶ì¤·¤ßÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥»¥á¥Ë¥¦¥¯¤¬¸«»ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¡¢20ー18¤Ç¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¤³¤Î»î¹çÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¥È¥¹¤ò¸«»ö·è¤áÀÚ¤ê¡¢¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î18ÆÀÅÀ¤ò¾å¤²¤³¤Î»î¹ç¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÀï¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¤·¡¢3°Ì·èÄêÀï¤Ç¸«»ö2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¡¢¥»¥ê¥¨AÃË»Ò¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç3°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¡¢¥»¥ê¥¨A¤Î¾å°Ì3¥Áー¥à¤Ë¸¢Íø¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤Ë²¤½£¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊCEV¡Ë¤¬³«ºÅ¤¹¤ë²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°¡ÊCL¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¡¡ ¥Ú¥ëー¥¸¥ã 3ー2 ¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È 21ー25
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È 25ー21
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È 21ー25
¡¡Âè4¥»¥Ã¥È 25ー17
¡¡Âè5¥»¥Ã¥È 20ー18