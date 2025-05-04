¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¢Ï©¾å¥é¥¤¥Ö»þÂå¤Ë¡È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ä¸½ºß¤Ï¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Ê¤ê¶Ã¤¬¤¯
¡¡2¿ÍÁÈ²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤¬¡¢¤¤ç¤¦4ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¦TBS·Ï¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¢Ï©¾å¥é¥¤¥Ö»þÂå¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÌ¾Á°¤â¡ÊÍ½¹ðÊÔ¡Ë
¡¡µÈ²¬À»·Ã¤È¿åÌîÎÉ¼ù¤Î¡È´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¡É¤«¤éÌ¾¶Ê¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î²ò»¶´íµ¡¡¢2017Ç¯¤Î³èÆ°µÙ»ßÀë¸À¡¢21Ç¯¤Î¿·ÂÎÀ©¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¤¹¤Ù¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡Ï©¾å¥é¥¤¥Ö»þÂå¡¢ÄÌ¹ÔµÒ¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶Ã¤¬¤¯¡£¸½ºß¤Ï¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¤½¤Î¡ÈÌµÅ¨¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Ä¡£¼ÂÌ¾¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢Í½¹ðÊÔ¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë11²ó½Ð¾ì¡¢2012Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤òÂ¿¿ôÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¿¤â½ñ¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤â¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤â¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡ÖYELL¡×¤Ï¡Ö»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡×¤È¼Â´¶¡¢¤Þ¤¿¡ÖÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÇº¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥ó¥É²ò»¶À£Á°¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Âç³Ø»þÂå¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¡¢µÙ»ßÅö»þ¤Î¡ÈÉÔÃçÀâ¡É¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹ÃçÎÉ¤·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö²ò»¶¤â¹Í¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦3¿Í¤«¤é2¿Í¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤¤Þ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ç¥£¡¼¥×¤ËÇ÷¤ë1»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£µÈ²¬¤Î¿ÆÍ§¡¦Superfly¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¢Ï©¾å¥é¥¤¥Ö»þÂå¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÌ¾Á°¤â¡ÊÍ½¹ðÊÔ¡Ë
¡¡µÈ²¬À»·Ã¤È¿åÌîÎÉ¼ù¤Î¡È´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¡É¤«¤éÌ¾¶Ê¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î²ò»¶´íµ¡¡¢2017Ç¯¤Î³èÆ°µÙ»ßÀë¸À¡¢21Ç¯¤Î¿·ÂÎÀ©¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¤¹¤Ù¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡Ï©¾å¥é¥¤¥Ö»þÂå¡¢ÄÌ¹ÔµÒ¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶Ã¤¬¤¯¡£¸½ºß¤Ï¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¤½¤Î¡ÈÌµÅ¨¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Ä¡£¼ÂÌ¾¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢Í½¹ðÊÔ¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥ó¥É²ò»¶À£Á°¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Âç³Ø»þÂå¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¡¢µÙ»ßÅö»þ¤Î¡ÈÉÔÃçÀâ¡É¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹ÃçÎÉ¤·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö²ò»¶¤â¹Í¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦3¿Í¤«¤é2¿Í¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤¤Þ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ç¥£¡¼¥×¤ËÇ÷¤ë1»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£µÈ²¬¤Î¿ÆÍ§¡¦Superfly¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤ë¡£