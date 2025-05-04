¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÇã¤Ã¤¿¤é¡¢¸¤¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¡Ä¡Ø¤¢¤¿¤é¤·¤¤¤ªÍ§Ã£¤À¤è¡ª¡Ù¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Âº¤¤¤´¾Ò²ð¤Ë2Ëü¤¤¤¤¤Í½¸¤Þ¤ë¡Ö¼«Ëý¤²¤ÇºÇ¹â¡×¡ÖÅ·»È¡×
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤ªÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤¿¼Æ¸¤¤µ¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°¦¤¯¤ë¤·¤¤¹ÔÆ°¤ò¤È¤é¤¨¤¿¸÷·Ê¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç27.9Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2.2Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÇã¤Ã¤¿¤é¡¢¸¤¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¡Ä¡Ø¤¢¤¿¤é¤·¤¤¤ªÍ§Ã£¤À¤è¡ª¡Ù¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Âº¤¤¤´¾Ò²ð¡Û
¿·¤·¤¤¤ªÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤¿¸¤¢ª¤ï¤¶¤ï¤¶±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@shiba210912¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Æ¸¤¡Ö¤â¤â¡×¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£¤³¤ÎÆü¡¢¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¿·¤·¤¤¤ªÍ§Ã£¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤Î¸ý¸µ¤Ë¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¤µ¤ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¡Ä¡£
²Ä°¦¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¤ËÌåÀä
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¥¥ê¥ó¤µ¤ó¤òÃÖ¤¤¤Æ¡Ø¤¢¤¿¤é¤·¤¤¤ª¤È¤â¤À¤Á¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤Þ¤ë¤Ç¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¡¢¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Û¤É¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¤Û¤Ã¤³¤êÏÂ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¾Ð´é¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê½÷¤Î»Ò¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¾Ð´é¤Ï¡¢°¦¾ð¤ä¹¬¤»¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
Å®°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢Æü¡¹¼Æ¸¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢2.2Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@shiba210912¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ayano
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£