À¼Í¥¡¦´äºêÎÊÂÀ¡Ö´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡¡Ï¯ÆÉ¥Ú¡¼¥¸¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÀîÈªÂÙ»Ë¤Î¥Ü¥±¤Ä¤Ö¤¹
¡¡µÈËÜ¿·´î·à¤ÎÀîÈªÂÙ»Ë¤È¡¢À¼Í¥¤Î´äºêÎÊÂÀ¡¢°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨¤Ë¤è¤ë¡ÖµÈËÜ¿·´î·à£ð£ò£å£ó£å£î£ô£óÏ¯ÆÉ·à¡Ø¥Ü¥¤¥³¥á¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤¬£´Æü¡¢Âçºå¡¦¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Î¡ÖÂçºå¥³¥ß¥³¥ó£²£°£²£µ¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·´î·à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÀ¼Í¥¤¬¥³¥é¥Ü¤·¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤òÏ¯ÆÉ¤Ç¾å±é¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£º£²ó¤Ï£±£µÊ¬¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤ò¹Ô¤¤¡¢Çú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£ÀîÈª¤òÂæËÜ¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê¤¿¤¿¤¤¤¿°Ë¶ð¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¼º¤¤¡¢ÀîÈª¤«¤é¡Ö¡ÊËÜ¤Ë¡Ë»ØÆþ¤ì¤Æ¤¿¤¿¤±¡ª¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿´äºê¤Ï¥Ú¡¼¥¸¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀîÈª¤Î¥Ü¥±¤ò¤Ä¤Ö¤¹¤Ê¤É¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬Â³½Ð¡£´äºê¤Ï¡Ö´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ò¤ä¤Ò¤ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¤·¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÇÀ¼Í¥¤È¤·¤Æº£¸å¤ä¤ê¤¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿´äºê¤Ï¡ÖÇ®·ì¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢ºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ï¥¬¥ó¥À¥à¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÁ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£°Ë¶ð¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÀîÈª¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¥Ñ¥Ñ¤«¤Ê¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ÀîÈª¤Ï¡Ö²¦»ÒÍÍ¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¤¤¡ª¡×¤È¡¢»ÄÇ°¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£´ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖÏ¯ÆÉ·à¥Ü¥¤¥³¥á£ö£ï£ì¡¥£´¡ÁÀ¼Í¥¡ßµÈËÜ¿·´î·à¡×¤Ï¡¢£±£·¡¢£±£¸Æü¤ËÂçºå¤Î£Ã£Ï£Ï£Ì¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ð£Á£Ò£Ë¡¡£Ï£Ó£Á£Ë£Á¡¡£Ô£Ô¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¾å±é¤â·èÄê¡£À¼Í¥¿Ø¤ÏÎÐÀî¸÷¡¢µ×ÊÝ¥æ¥ê¥«¡¢ÀÐÀî³¦¿Í¡¢¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¡¢»³¸ýÃÒ¹¡¢°¤ÉôÆØ¤¬½Ð±é¡£µÈËÜ¿·´î·à¤«¤é¤ÏÀîÈª¤Î¤Û¤«¡¢ÅçÅÄ°ì¤Î²ð¡¢±¨Àî¹Ì°ì¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£