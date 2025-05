ASPに新メンバーとして元3期BiSのイコ・ムゲンノカナタが加入し、8人組の新体制がスタート。新体制初のツアーとなる<Acid Suspicious Parental Tour>が5月3日(土)大阪・Yogibo META VALLEYより開幕した。本ツアーは8月15日(金)東京・LINE CUBE SHIBUYAまで全国19公演が行われる。新メンバーの加入は、WACK主催ツアー<Could you still be WACKiNG TOUR>ファイナル公演である3月30日(日) 愛知・Zepp Nagoyaにて電撃発表され、<Acid Suspicious Parental Tour>初日でついに新メンバーがイコ・ムゲンノカナタと明らかとなった形だ。

リリース情報



■Digital Single「Get New ミライ」2025年5月4日(日) 配信スタートhttps://avex.lnk.to/getnewmirai■メジャー5th SG「タイトル未定」2025年8月20日(水)発売ご予約はこちら:https://avex.lnk.to/asp0820pkg【初回生産限定盤】 SG + Blu-ray(スマプラ対応)+PHOTOBOOKBOX仕様52P豪華写真集付属品番:AVCD-61540X価格:\11,550(税込) / \10,500(税抜)[CD]1.タイトル未定2.Get New ミライ[Blu-ray]・WACK in the U.K. Vol.3 ライブ映像(2024.08.24)・WACK in the U.K. Vol.4 ライブ映像(2024.11.27)・WACK in the U.K. Vol.5 ライブ映像(2025.03.26)【通常盤】SG (スマプラ対応)品番:AVCD-61541X価格:\1,155(税込) / \1,050(税抜)全国CDショップ特典情報あり(内容未定)■Blu-ray『We are in BUDOKAN "The floor is all ours!!" 2024.10.08 at 日本武道館』2025年2月26日(水)発売購入はこちら:https://avex.lnk.to/br_budokan【初回生産限定盤】Blu-ray+ライブCD(スマプラ対応)+PHOTOBOOK品番:AVXD-27843/B~C価格:\11,000(税込)【通常盤】Blu-ray (スマプラ対応)品番:AVXD-27844価格:\6,600(税込)