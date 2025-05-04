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¡ãKanna presents ¡È MIC CHECKERS #2 ¡È¡ä¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M2 Boys&Boys
M3 Naa Naa Love
M4 ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ãNight!
M5 Playaz
M6 Make My Day
M7 You
M8 ¥ï¥ó¥¦¥§¥¤
M9 ÂÑ¤¨¤¿¡ª
M10 Peace Out
Kanna 3rd EP¡ÖMusic 1¡×
M1 ÂÑ¤¨¤¿¡ª
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²ñ¾ì¡§SPADE BOX
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¡ãVIVA LA ROCK 2025¡ä
ÆüÄø¡§5·î6Æü(²Ð¡¦µÙ)
½Ð±é¥¹¥Æ¡¼¥¸¡§GARDEN STAGE
½Ð±é»þ´Ö¡§14:10¡Á
¡ãTOUCH THE GOOPAN CHECKERS¡ä
¡÷·ÃÈæ¼÷ LIQUIDROOM
³«¾ì¡¡17¡§30¡¡/¡¡³«±é¡¡18¡§30
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