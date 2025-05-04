image:Amazon.co.jp

¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£

º£²ó¤Ï¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ëUGREEN¡Ê¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È·¿µÞÂ®½¼ÅÅ´ï¡ÖNexode RG¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¡£2¿§Å¸³«¤Î¡ÖNexode RG 30W¡×¤È¡ÖNexode RG 65W¡×¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î´é¤ËÁêÅö¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¼ÅÅ¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´é¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£

¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤³¤ÎÍ·¤Ó¿´ËþºÜ¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï¼¹É®¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¿È¶á¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤­¤¿¤¯¤Ê¤ë

¡ÖNexode RG¡×¤Ï¡¢²ø½Ã·³ÃÄ¡¦¥ï¥Ã¥¿¥´¥ó¤ÎËâÎÏ¤ÇÅÅÎÏÉÔÂ­¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏµå¤òµß½Ð¤¹¤Ù¤¯UGREENÀ±¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À­¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤»Â¿·¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Þ¤ë¤Ç¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê½¼ÅÅ´ï¡£

¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÂ­¤ËÁêÅö¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë²È¶ñ¤Ë¸ÇÄê¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¡ª

½¼ÅÅ¾õ¶·¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤ï¤«¤ë

Ž¢Nexode RGŽ£¥·¥ê¡¼¥º¤Î½¼ÅÅ´ï¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀµÌÌ¤Ë¤¢¤ë´é¤ÎÉ½¾ð¤Ç½¼ÅÅ¤Î¾õÂÖ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

½¼ÅÅÃæ¤Ï¥Ë¥Ã¥³¥ê¤·¤¿ÌÜ¤È¡¢¸ýÅ«¤ò¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊŽ¢<Ž£¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢½¼ÅÅ¤¬´°Î»¤¹¤ë¤ÈÈù¾Ð¤àÌÜ¤À¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤·¤«¤â¶Ã¤¯¤Ù¤­¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¾®ÊÁ¤Ç°¦¤é¤·¤¤³°´Ñ¤Ê¤¬¤é¹â¸úÎ¨¤ÎNavitas GaNFast™½¼ÅÅµ»½Ñ¤äÆÈ¼«¤ÎThermal Guard™ÎäµÑµ»½Ñ¤Ê¤É¡¢Àè¿Ê¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£

¤À¤«¤é¡¢½¾Íè¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËCO2ÇÓ½Ð¤òºï¸º¤Ç¤­¤Æ¡¢½¼ÅÅ»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯Ç®¤ÎÄã¸º¤ä´Ä¶­ÊÝ¸î¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ë¡ý

¡ÖNexode RG 65W¡×¤Ê¤é3ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½

¡ÖNexode RG 30W¡×¤ÏUSB-C¥Ý¡¼¥È¡ß1¤òÅëºÜ¡£

¡ÖNexode RG 65W¡×¤Ê¤é¡¢USB-C¡ß2¤ÈUSB-A¡ß1¤Î·×3¥Ý¡¼¥ÈÅëºÜ¤Ç¡¢3Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

UGREEN Nexode RG 30W PD ½¼ÅÅ´ï ¥í¥Ü¥Ã¥È·¿ USB-C ¡ÚÉ½¾ð¤Ç½¼ÅÅ¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤ë¡¦ÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥Ö¡¼¥ÄÉÕ¤­¡Û GaNFastºÎÍÑ PD/PPS/QC4 µ¬³ÊÂÐ±þ PSEµ»½Ñ´ð½àÅ¬¹ç iPhone 15-8¥·¥ê¡¼¥º¡¢Galaxy S23 Ultra¡¢Google Pixel¥·¥ê¡¼¥º¡¢MacBook Air¡¢iPad Pro¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ CD359 ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯
3,280±ß
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
3,280±ß
³ÚÅ·¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR

Nexode RG 65W

UGREEN ½¼ÅÅ´ï Uno 65W µÞÂ®½¼ÅÅ´ï USB-C2¤ÈUSB-A1 PD/PPS/QC4 /SCPµ¬³ÊÂÐ±þ MacBook Air/iPad Pro/iPhone15/16-8¥·¥ê¡¼¥º/GalaxyS23-S10¥·¥ê¡¼¥º/Xperia¥·¥ê¡¼¥º/Pixel¥·¥ê¡¼¥ºÂÐ±þ PSEÇ§¾ÚºÑ
3,887±ß
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
5,980±ß
³ÚÅ·¤Ç¸«¤ë
PR

¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

Source: Amazon.co.jp

³°Éô¥µ¥¤¥È