ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ü¥ë¥Ü¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÀéÍÕ¸©Âµ¥ö±º»Ô¤Ç³«ºÅ¡ª
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ü¥ë¥Ü¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖVOLVO Meeting 2025 in SODEGAURA¡×¤¬¡¢2025Ç¯8·î24Æü¤ËÂµ¥ö±º¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥¦¥§¥¤(ÀéÍÕ¸©Âµ¥ö±º»Ô)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Á´¼Ö¥Ñ¥ì¡¼¥É
¢£¡ØVOLVO Meeting 2025 in SODEGAURA¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£Ç¯¤âÂµ¥ö±º¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤Ëµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ü¥ë¥Ü¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤Î»²²Ã¤òÍ½Äê¡£
¼ç¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥à(ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°)
¡¦Á´200Âæ°Ê¾å¤Ë¤Æ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¤ò¥Ñ¥ì¡¼¥É¥é¥ó
¡¦»î¾èÂÎ¸³(Á´¹ñVOLVO¥·¥ç¥Ã¥×¤¬À½ºî¤·¤¿¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ò»î¾è)
¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÂÎ¸³Áö¹Ô(¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¤ò°¦¼Ö¤ÇÁö¹Ô)
¡¦ÆüËÜºÇÂ®¤Î¥Ü¥ë¥Ü¤ò·èÄê¤¹¤ëÌÏµ¼¥ì¡¼¥¹
¡¦¥è¥·¥Î¼«Æ°¼ÖÍÍ¤Ë¤è¤ëVOLVOÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾è¼ÖÂÎ¸³
¡¦ÍÌ¾¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó3Ì¾¤Ë¤è¤ë»²²Ã¼Ô¤Î¼Ì¿¿¡¢Æ°²è¤ÎÌµÎÁ»£±Æ
¡¦¥É¥í¡¼¥ó»£±Æ¤Ï¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ò»ý¤ÄÃ« ·½°ìÏº»á(¥É¥í¡¼¥ó·Ý¿Í Ã«¡Ü1¡£)¤ò¾·æÛ
¡¦¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ(»²¹Í¡§Á°²ó¤Ï¿·ÉÊ¥Û¥¤¡¼¥ë1ÂæÊ¬¡¢¥¨¥¢¥í¥¥Ã¥ÈÅù)
¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¥Ö¡¼¥¹(¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Àµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¡¢¥¿¥¤¥ä¥á¡¼¥«¡¼¡¢
¡¡¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Âç¼ê¥Ñ¡¼¥Ä¾¦¼Ò¡¢¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸)
¤³¤ÎÂ¾¡¢¸½ºßÄ´À°Ãæ¤ÎÈó¸ø³«¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥²¥¹¥È¤Î»²²Ã¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ï»þHP¡¢¸ø¼°LINEÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
20ÂåÁ°È¾¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ä½÷À¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃ±ÆÈ»²²Ã¡¢Ä¹Ç¯VOLVO¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤Ù¥Æ¥é¥ó¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¯»²²ÃÍ½Äê¡£¡ÈVOLVO¤¬¹¥¤¡É¤Ç¤¢¤ì¤Ð»²²Ã²ÄÇ½¤ÊVOLVO°¦¤ËËþ¤Á¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
°ÂÆ£¿¿°ìÏº ¤¢¤ó¤É¤¦¤·¤ó¤¤¤Á¤í¤¦ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£ Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤Î½ÅÍ×À¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¸½ºß¤Ï¥Þ¥Í¡¼·Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¤«¤ß¤¯¤À¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿®¾ò¡£ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î2µé¡¢Æü¾¦Êíµ¸¡Äê2µé¼èÆÀ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
Á´¼Ö¥Ñ¥ì¡¼¥É
¢£¡ØVOLVO Meeting 2025 in SODEGAURA¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£Ç¯¤âÂµ¥ö±º¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤Ëµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ü¥ë¥Ü¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤Î»²²Ã¤òÍ½Äê¡£
¡¦¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥à(ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°)
¡¦Á´200Âæ°Ê¾å¤Ë¤Æ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¤ò¥Ñ¥ì¡¼¥É¥é¥ó
¡¦»î¾èÂÎ¸³(Á´¹ñVOLVO¥·¥ç¥Ã¥×¤¬À½ºî¤·¤¿¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ò»î¾è)
¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÂÎ¸³Áö¹Ô(¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¤ò°¦¼Ö¤ÇÁö¹Ô)
¡¦ÆüËÜºÇÂ®¤Î¥Ü¥ë¥Ü¤ò·èÄê¤¹¤ëÌÏµ¼¥ì¡¼¥¹
¡¦¥è¥·¥Î¼«Æ°¼ÖÍÍ¤Ë¤è¤ëVOLVOÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾è¼ÖÂÎ¸³
¡¦ÍÌ¾¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó3Ì¾¤Ë¤è¤ë»²²Ã¼Ô¤Î¼Ì¿¿¡¢Æ°²è¤ÎÌµÎÁ»£±Æ
¡¦¥É¥í¡¼¥ó»£±Æ¤Ï¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ò»ý¤ÄÃ« ·½°ìÏº»á(¥É¥í¡¼¥ó·Ý¿Í Ã«¡Ü1¡£)¤ò¾·æÛ
¡¦¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ(»²¹Í¡§Á°²ó¤Ï¿·ÉÊ¥Û¥¤¡¼¥ë1ÂæÊ¬¡¢¥¨¥¢¥í¥¥Ã¥ÈÅù)
¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¥Ö¡¼¥¹(¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Àµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¡¢¥¿¥¤¥ä¥á¡¼¥«¡¼¡¢
¡¡¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Âç¼ê¥Ñ¡¼¥Ä¾¦¼Ò¡¢¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸)
¤³¤ÎÂ¾¡¢¸½ºßÄ´À°Ãæ¤ÎÈó¸ø³«¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥²¥¹¥È¤Î»²²Ã¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ï»þHP¡¢¸ø¼°LINEÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
20ÂåÁ°È¾¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ä½÷À¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃ±ÆÈ»²²Ã¡¢Ä¹Ç¯VOLVO¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤Ù¥Æ¥é¥ó¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¯»²²ÃÍ½Äê¡£¡ÈVOLVO¤¬¹¥¤¡É¤Ç¤¢¤ì¤Ð»²²Ã²ÄÇ½¤ÊVOLVO°¦¤ËËþ¤Á¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
°ÂÆ£¿¿°ìÏº ¤¢¤ó¤É¤¦¤·¤ó¤¤¤Á¤í¤¦ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£ Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤Î½ÅÍ×À¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¸½ºß¤Ï¥Þ¥Í¡¼·Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¤«¤ß¤¯¤À¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿®¾ò¡£ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î2µé¡¢Æü¾¦Êíµ¸¡Äê2µé¼èÆÀ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é