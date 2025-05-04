¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬7Ï¢¾¡¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬7ÅÙÌÜÀèÈ¯¤Ç½é¾¡Íø...Ìó3»þ´ÖÃÙ¤ì¤Æ³«»Ï¤âÎÏÅê¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬8¹æ´Þ¤à3°ÂÂÇ¤È¶¯ÎÏ±ç¸î
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹10-3¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¢¥È¥¥¥ë¥¤¥¹¥È¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬5²ó3¼ºÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î8¹æËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤ò¤ß¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤â7Ï¢¾¡¤Ç¤¹¡£
°Å·¸õ¤Î¤¿¤áÌó3»þ´ÖÃÙ¤ì¤Ç»î¹ç¤¬³«»Ï¡£º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ïº£µ¨7»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹23ºÐ¤Ï¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î2²ó¡¢1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤«¤é¥¨¥ê¡¦¥Û¥ï¥¤¥ÈÁª¼ê¤Ë³°³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢Æ±ÅÀ¤Ø¡£¤Ê¤ª¤â2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²ó¤òºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ËÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤¹¡£
±ç¸î¤·¤¿¤¤ÂÇÀþ¤Ï3²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ÎÀèÈ¯¡¦¥·¥å¥¦¥§¥ì¥ó¥Ð¥Ã¥¯Åê¼ê¤Î½éµå¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥¹±Û¤¨¤Î°ìÈ¯¡£3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î8¹æ¥½¥í¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
4²ó¤Ë¤Ï¡¢2¥¢¥¦¥ÈÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤«¤é5Ï¢ÂÇ¤Ç°ìµó4ÆÀÅÀ¡£6ÅÀº¹¤È¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤òÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤Ê±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î¼é¤ê¤Ç¤ÏÀèÆ¬¤Î¥ª¥¸¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ó¡¼¥ºÁª¼ê¤Ë¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤éÏ¢ÂÇ¤Ç¤µ¤é¤Ë1¼ºÅÀ¡£4ÅÀº¹¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â5²ó¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ¤Î3¼ÔËÞÂà¡£º£µ¨ºÇÂ¿98µå¤òÅê¤²¡¢5²ó¡¢6°ÂÂÇ¡¢4Ã¥»°¿¶¡¢3»Í»àµå¡¢3¼ºÅÀ¤È¡¢°¾ò·ï¤ÎÃæ¤ÇÎÏÅê¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢8²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤È¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢8»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¹¥Ä´¤Î3ÈÖ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤¬6¹æ3¥é¥ó¤Ç¤È¤É¤á¤Î°ìÈ¯¡£»î¹ç³«»Ï¤¬ÃÙ¤ì¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¸áÁ°1»þ²á¤®¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤À¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÂçÎÌ10ÆÀÅÀ¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï7ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤òµÏ¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï3°ÂÂÇ¤Çº£µ¨5ÅÙÌÜ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¡¢4½ÐÎÝ¤Î³èÌö¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤âÅÜ¤È¤¦¤Î7Ï¢¾¡¤Ç¤¹¡£