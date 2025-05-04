ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢8¹æ¥½¥í¡õ¡ÈÌÔÂÇ¾Þ¡É3°ÂÂÇ¤ÈÌÔÂÇÇúÈ¯ º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î½é¾¡Íø¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ ¸½ÃÏ¿¼Ìë¤ÎÇ®Æ®¤Ç¥É·³ÇËÃÝ¤Î7Ï¢¾¡
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ 3¡Ý10 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê5·î3Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¿¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢º£µ¨ºÇÄ¹138mÆÃÂç6¹æÃÆ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ëº£µ¨8¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤ÎÂç³èÌö¡£ÀèÈ¯¤·¤Æ5²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë±ç¸î¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï12°ÂÂÇ¤ÎÌÔ¹¶¤Ç10¡Ý3¤È¤·¤Æ7Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Á´30µåÃÄÃæ¥È¥Ã¥×¤Î¾¡Î¨¤ò¼ý¤á¡¢5·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹çÁ°¤«¤é°Å·¸õ¤Ë¤è¤ëÃæ»ß¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿°ìÀï¤Ï¡¢3»þ´Ö6Ê¬ÃÙ¤ì¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö22»þ21Ê¬¡ÊÅö½é¡¢19»þ15Ê¬³«»ÏÍ½Äê¡Ë¤Ë¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥ë¡£¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¥È¥¥¥ë¡¼¥¤¥¹¥È¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¡È¿¼Ìë¤Î¥²¡¼¥à¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Àè¹¶¤Î1²óÉ½¡¢ÂçÃ«¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ÎÀèÈ¯¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥·¥å¥¦¥§¥ì¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤ÈÂÐÀï¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë2µå¤ò¥Õ¥¡¡¼¥ë¤È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¸«¶Ë¤á¤ÆÇ´¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý2¤«¤é¤Î6µåÌÜ¡¢98.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó158.6¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¶¯ÂÇ¤·¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ø¤È±¿¤ó¤À¡£
¡¡Â³¤¯3²óÉ½¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¡¢½éµå¤«¤é¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£79.0¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó127.1¥¥í¡Ë¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¸åÊý¤Þ¤Ç¥°¥ó¥°¥ó¿¤Ó¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ107.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó172.7¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥415¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó126.5¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¹ë²÷¤Ê¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç3»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨8¹æ¤Ç¤«¤Ä¡È¥Ñ¥ÑÂè2¹æ¡É¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡4²óÉ½¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤âÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý1¤«¤é¤Î4µåÌÜ¡¢95.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153.3¥¥í¡Ë¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ò¥Ã¥È¡£º£µ¨5²óÌÜ¤È¤Ê¤ë3°ÂÂÇ¡ÈÌÔÂÇ¾Þ¡É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡6²óÉ½¤âÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ÎÆóÈÖ¼ê¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ð¥Þ¡¼¤ÈÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤«¤é¤Î5µåÌÜ¡¢91.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó147.2¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤Ë¼ê¤¬½Ð¤º¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡8²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ï¡¢»ÍÈÖ¼ê¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¨¥Ã¥È¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È3¡Ý1¤«¤é¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ»Íµå¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢5²óÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡¢º£µ¨6²óÌÜ¤Î¡ÈÌÔÂÇ¾Þ¡É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¡¦º´¡¹ÌÚ¤¬º£µ¨7ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¡£2²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÌ£Êý¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢3²ó¤ËÂçÃ«¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¡¢4²ó¤Ï2»à¤«¤éÂçÃ«¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê°ìµó4ÆÀÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤³¤«¤é4²óÎ¢¤Ë2¼ºÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ¹ßÈÄ¡£5²ó¤Þ¤Ç24¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ98µå¡¢5°ÂÂÇ¡¢3¼ºÅÀ¡¢3»à»Íµå¡¢4Ã¥»°¿¶¤ÈÇ´Åê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢8²ó¤Ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î3¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢10¡Ý3¤Ç½ªÎ»¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¸å¡¢½é¤Î¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤âÇËÃÝ¤Î7Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢²¦¼Ô¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë