º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢7ÅÙÌÜÀèÈ¯¤ÇMLB½é¾¡Íø 3»þ´Ö6Ê¬ÃÙ±ä¤â5²ó4K3¼ºÅÀ¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿98µå¡õºÇÂ®155.6¥¥íÇ´Åê¡¡¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¾Ð´é¤â
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ 3-10 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê5·î3Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¿¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÏ¯´õ¡¢ºÇÂ®155¥¥í¹ëÂ®µå¤Ë¥ª¥º¥ÊØãÁ³
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£5²ó¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î98µå¡¢6°ÂÂÇ¡¢1ÈïËÜÎÝÂÇ¡¢4Ã¥»°¿¶¡¢2»Íµå¡¢1»àµå¡¢3¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏºÇÂ®96.7¥Þ¥¤¥ë¡Ê155.6¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ç¤Ï5²ó2/3¡¢93µå¡¢5°ÂÂÇ¡¢1ÈïËÜÎÝÂÇ¡¢4Ã¥»°¿¶¡¢3»Í»àµå¡¢3¼ºÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢0¾¡1ÇÔ¡¢25²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ¡¢18°ÂÂÇ¡¢3ÈïËÜÎÝÂÇ¡¢20Ã¥»°¿¶¡¢18»àµå¡¢10¼ºÅÀ¡¢ ËÉ¸æÎ¨3.55¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ7ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤À¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÄ¾Á°¤Ë±«Å·ÃæÃÇ¤¬·èÄê¡£3»þ´Ö6Ê¬ÃÙ¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î¥Ð¡¼¥É¥¥¡¼¥´¤ò¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢1»à°ìÎÝ¤Ç¶¯ÂÇ¼Ô¡¦¥ª¥º¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡¼2¤«¤é5µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæ¹â¤á¤Ë96.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.1¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¸«Á÷¤ê»°¿¶¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤Æ¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤â¥«¥¦¥ó¥È2¡¼2¤«¤é5µåÌÜ¤ËÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿2²ó¤Ï¡¢1»àÆóÎÝ¤«¤é¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥é¥¤¥ÈÀþ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òµö¤·¤¿¡£¸åÂ³¤Ï¥µ¡¼¥É¥´¥í¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂè8¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£
¡¡3²ó¤Ï2¤Ä¤Î»°¿¶¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢2»à¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤·¤Ç¥ª¥ë¥½¥ó¤Ï»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤ò¥µ¡¼¥É¥´¥í»ÅÎ±¤á¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤È¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤¬4ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢7¡¼1¤ÈÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿4²ó¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¢¥ë¥Ó¡¼¥º¤Ë¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµö¤¹¡£¤µ¤é¤Ë²¼°ÌÂÇÀþ¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¤³¤Î²ó¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡80µå¤òÄ¶¤¨¤ëº´¡¹ÌÚ¤À¤¬¡¢5²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¡¢¥µ¡¼¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥é¥¤¤ÈÌî¼ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â5²ó¤òÅê¤²È´¤¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë»Ñ¤«¤é¤ÏÈèÏ«¤¬¸«¤¨¡¢²¼¤ò¸þ¤´é¤Î´À¤ò¿¡¤¤¤Ê¤¬¤é¥À¥°¥¢¥¦¥È¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï5²ó¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î98µå¡¢6°ÂÂÇ¡¢1ÈïËÜÎÝÂÇ¡¢4Ã¥»°¿¶¡¢2»Íµå¡¢1»àµå¡¢3¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¹ßÈÄ¸å¤Ï¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤¬Ìµ¼ºÅÀ·ÑÅê¡£8²ó¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë¥À¥á²¡¤·¤È¤Ê¤ë3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢2·åÆÀÅÀ¤Ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï7Ï¢¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë