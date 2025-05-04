¿û¾ÂºÚ¡¹¡¢ÎÞ¤ÎÉü³è¥Ä¥¢¡¼3¾¡ÌÜ¡ª¡¡ºòµ¨¥¹¥é¥ó¥×¤Ç¥·¡¼¥ÉÁÓ¼º¡¢¹¾ì¶²ÉÝ¾É¤âÊú¤¨¤ë25ºÐ¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯
¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯OP¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¤¬4Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ÉÍÌîGC¡Ê6751¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿¿û¾ÂºÚ¡¹¡Ê¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»ÊÝ¡Ë¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î69¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÍ¥¾¡¡£2023Ç¯10·î¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»3¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤25ºÐ¡¦¿û¾Â¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½Ð¤À¤·1ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¯¤â¡¢2ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡£8ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤òµÏ¿¤·¤¿ÉÈÅÄ¤ß¤ÊÈþ¤Ë°ì»þ¤Ï¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò¾ù¤ë¤¬¡¢9ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤¡¢¾¡Éé¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥ó¤ØÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¡¢¿û¾Â¤Ï°ìµ¤¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÇÈ´¤±½Ð¤¹¡£11¡¢12ÈÖ¤ÇÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤¡¢14ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¤â¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤¹¤È±¦¼ê¤Ç°®¤ê·ý¤òºî¤Ã¤¿¡£17ÈÖ¥Ñ¡¼5¤ÏÂè2ÂÇ¤¬¥é¥Õ¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¤â´ó¤»¤¤ì¤º¥Ü¥®¡¼¡£2°Ì¤ÎÂçÎ¤Åí»Ò¤È1ÂÇº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿18ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¤ÏÂè1ÂÇ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¤òÂç¤¤¯¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ëÂç¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè2ÂÇ¤ÇÌó1¥á¡¼¥È¥ë¤Ë´ó¤»¤ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£Î¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ´¿´î¡£¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤È¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¡¢Ãç´Ö¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤ÈÎÞ¤â¸«¤»¤¿¡£Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¤Ë´ó¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»£¤é¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤È¾È¤ì±£¤·¤Î°ì¸À¤âÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¿û¾Â¤Ï23Ç¯¤Ë¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò´Þ¤à2¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°11°Ì¤Ç¡¢8°Ì¤À¤Ã¤¿22Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢24Ç¯¤Ï½Ð¾ì29»î¹çÃæ16»î¹ç¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢¥·¡¼¥É¸¢¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦½Ð¾ì¤ËÍê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤º£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤Ç3ÀïÃæ2Àï¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°½µ¤Ë¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁ°ß·ÇÕ¤Ë½Ð¾ì¡£¡Ö¥Ñ¥Ã¥È¤ò½ç²óÅ¾¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÅ¾¤¬¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉüÄ´¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÇµÌÚºä46¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¹¾ì¶²ÉÝ¾É¡×¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«ÎÏ¤Ç³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅÅ¼Ö¤äÈô¹Ôµ¡¡¢Á¥¤Ê¤É¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤º¡¢²Æì¤äËÌ³¤Æ»¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Á´¹ñ¤òÅ¾Àï¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤òÊú¤¨¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¿Íµ¤¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡£ËÜ¿Í¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â´ò¤·¤¤Éü³èÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë