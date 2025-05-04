WDÌ¾¸Å²°¤¬¥·ー¥º¥ó½ªÎ»Êó¹ð²ñ¤ò¼Â»Ü¤Ø¡¡º£µ¨¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¹âÍü¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤«¤é¤Î°§»¢¤â
¡¡3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤Ï2024ー25¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢¸æÎé»²¤ê¤È¥·ー¥º¥ó½ªÎ»Êó¹ð²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡SV¥êー¥°ÃË»Ò¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÇÔ¤ì¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤ò4°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿WDÌ¾¸Å²°¡£¸æÎé»²¤ê¤È¥·ー¥º¥ó½ªÎ»Êó¹ð²ñ¤Ï¡¢9Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î11»þ¤«¤é12»þº¢¤Ë°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Ë¤¢¤ë¿¿À¶ÅÄ¿À¼Ò¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£WDÌ¾¸Å²°¤ÎÁª¼ê¡¢´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¦¥ë¥É¤¯¤ó¤¬½ÐÀÊÍ½Äê¤À¤¬¡¢ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¤´µ§Åø¤ä¥Áー¥àµÇ°»£±Æ¤Î¤¢¤È¡¢¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¤Î°§»¢¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌ¤Î¿Í¤Î¸«³Ø¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢ËÜÅÂÆâ¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áª¼ê¤Ø¤Îº¹Æþ¤ì¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êó¹ð²ñ¤Ç¤Ïº£µ¨¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¹âÍü·òÂÀ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤«¤é¤Î°§»¢¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·ー¥º¥ó¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£