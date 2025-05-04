¡Ö»ÍÀéÆ¬¿È¡×ÀÐ¶¶ÎËÂç¡¢³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤Î¡ÖºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡×¥Ü¥Ç¥£¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡¡ÖÁÇ¤Ç¥¨¥°¤¤¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦»ÍÀéÆ¬¿È¤ÎÀÐ¶¶ÎËÂç¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬2025Ç¯4·î27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸«»ö¤ÊÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤ÎÂÎ·¿¡×
ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢»¨»ï¤ÎÆÃ½¸¤Ç¡Ö¥¹¥Ã¥¥êÊ¢ÂåÉ½¤Î1¿Í¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¡Ö#1ËçÌÜ¡¡#¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È ¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¡×¡¢¡Ö#2ËçÌÜ¡¡#»£±ÆÁ°Æü ¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö#ºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¡¢¡Ö#¥¹¥Ô¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤ÎÂÎ·¿¡×¤È¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¤È¤¯¤Ë2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Ê¢¶Ú¤¬³ä¤ì¤¿¥Ð¥¥Ð¥¥Ü¥Ç¥£¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¡ÖÁÇ¤Ç¥¨¥°¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ð¥Á¥¯¥½¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£