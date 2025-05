¤Ò¤ç¤Ã¤³¤êÈô¤Ó½Ð¤¹¥¢¥¯¥ê¥ë¤·¤ª¤ê¡¢100mm´Ì¥Ð¥Ã¥Á¤Î¥»¥Ã¥È¤â¡ª¥¨¥à¡¦¥¸¡¼¡¦¥±¥¤¡ÖÀ¸¥Û¥¤¥Ã¥×¤Ï°û¤ßÊª(R)¡×

エム・ジー・ケイは、TVアニメ「天久鷹央の推理カルテ」の「天久 鷹央」・「小鳥遊 優」・「鴻ノ池 舞」の各キャラクターをイメージした新感覚デザート「生ホイップは飲み物(R)」、ひょっこり飛び出すアクリルしおり、100mm缶バッチのセット商品4種類を、2025年5月1日(木)から販売中です。

エム・ジー・ケイ「生ホイップは飲み物(R)」

●購入場所:

同社オンラインショップ「MGK NN DRINKS」にて予約受付中!

【商品特徴】

TVアニメ「天久鷹央の推理カルテ」に登場する「天久 鷹央」・「小鳥遊 優」・「鴻ノ池 舞」のラベルと、各キャラクターをイメージした味の「生ホイップは飲み物(R)」に、「ひょっこりとびだすアクリルしおり」「ミニキャラ100mm缶バッチ」がついたセット商品です。

また、各商品に付属のラベル、しおり、及び缶バッチのミニキャラは、人気イラストレーター「さなだ」氏(X:@sanada_illust_2)による描き起こしイラストとなります。

※画像は開発中のものです。

実際の商品とは多少異なる場合があります。

■生ホイップは飲み物(R)天久鷹央の今日のおやつのショートケーキ味(イチゴショート風味)とひょっこり飛び出すアクリルしおり、100mm缶バッチのセット

たっぷりの生ホイップの上にイチゴソースとサクサク食感のクッキー粉をあしらい、天久鷹央の大好物であるショートケーキをイメージしたフレーバーに仕上がっています。

「生ホイップは飲み物(R)」の甘い味わいと、ほんのり甘酸っぱいイチゴのコンビネーションがクラッシュドクッキーの風味と交わりあい、甘党の天久先生も垂涎の豪華なおやつタイムを楽しめます。

<生ホイップ缶>

天久鷹央・生ホイップ250ml缶

<ひょっこり飛び出すアクリルしおり>

天久鷹央・ひょっこり飛び出すアクリルしおり

<100mm缶バッチ>

天久鷹央・100mm缶バッチ

■生ホイップは飲み物(R)天久鷹央の今日のおやつのショートケーキ味大盛り!(イチゴショート風味)とひょっこり飛び出すアクリルしおり、100mm缶バッチのセット

「生ホイップは飲み物(R)」史上初の500ml缶をラインナップ。

「生ホイップは飲み物(R)天久鷹央の今日のおやつのショートケーキ味」を大盛りバージョンで提供。

おやつの枠にとどまらない、甘党の天久先生も大満足のビッグサイズ。

ショートケーキ生ホイップの虜になれる一品です。

<生ホイップ缶>

天久鷹央生ホイップ500ml缶

<生ホイップ缶250ml缶(左)と500ml缶(右)大きさ比較>

250mlと500ml比較

<ひょっこり飛び出すアクリルしおり>

天久鷹央・ひょっこり飛び出すアクリルしおり

<ひょっこり飛び出すアクリルしおりを小説に挟んだイメージ図>

ひょっこり飛び出すアクリルしおりを小説に挟んだイメージ図

<100mm缶バッチ>

天久鷹央・100mm缶バッチ

■生ホイップは飲み物(R)小鳥遊優の今日もレンタル猫の手エナドリ味(レモン風味)とひょっこり飛び出すアクリルしおり、100mm缶バッチのセット

事件が日常と化した統括診断部での業務に振り回されつつも、フル回転でことにあたるレンタル猫の手こと、小鳥遊優をイメージしたエナドリ味の「生ホイップは飲み物(R)」。

救急部への出向、天久鷹央との“勉強会”、実は恋にも余念がない大忙しの毎日に、そっと背中を後押しするエナジードリンク風のフレーバーをラインナップしました。

<生ホイップ缶>

小鳥遊優・生ホイップ250ml缶

<ひょっこり飛び出すアクリルしおり>

小鳥遊優・ひょっこり飛び出すアクリルしおり

<ひょっこり飛び出すアクリルしおりを小説に挟んだイメージ図>

ひょっこり飛び出すアクリルしおりを小説に挟んだイメージ図

<100mm缶バッチ>

小鳥遊優・100mm缶バッチ

■生ホイップは飲み物(R)鴻ノ池舞のいつもの鷹央先生LOVE味(ピーチ風味)とひょっこり飛び出すアクリルしおり、100mm缶バッチのセット

無限のバイタリティで憧れの天久鷹央の背中を追っかける研修医、鴻ノ池舞をイメージしたピーチ味の「生ホイップは飲み物(R)」。

甘すぎないさわやかなフレーバーが口いっぱいに広がる幸福感は、いつも小鳥遊優と軽妙な掛け合いを演じる明るく活発な彼女のイメージにピッタリの仕上がりになりました。

<生ホイップ缶>

鴻ノ池舞・生ホイップ250ml缶

<ひょっこり飛び出すアクリルしおり>

鴻ノ池舞・ひょっこり飛び出すアクリルしおり

<ひょっこり飛び出すアクリルしおりを小説に挟んだイメージ図>

ひょっこり飛び出すアクリルしおりを小説に挟んだイメージ図

<100mm缶バッチ>

鴻ノ池舞・100mm缶バッチ

【商品概要】

商品名:

生ホイップは飲み物(R)(天久鷹央の推理カルテ・コラボ缶)

種類:全4種

・天久鷹央の今日のおやつのショートケーキ味(天久鷹央・イチゴショート風味)

・天久鷹央の今日のおやつのショートケーキ味 大盛り!(天久鷹央・イチゴショート風味)

・小鳥遊優の今日もレンタル猫の手エナドリ味(小鳥遊優・レモン風味)

・鴻ノ池舞のいつもの鷹央先生LOVE味(鴻ノ池舞・ピーチ風味)

内容量:

115ml※天久鷹央の今日のおやつのショートケーキ味 大盛り!は300ml

内容:

1セット(生ホイップは飲み物(R)1缶+ひょっこり飛び出すアクリルしおり1個+100mm缶バッチ1個+生ホイップラベルシール1枚)

価格:

1セット 2,500円(税込・送料別途:地域別)

※天久鷹央の今日のおやつのショートケーキ味 大盛り!は3,000円(税込・送料別途:地域別)

販売場所:

同社オンラインショップ「MGK NN DRINKS」

発送時期:

2025年5月1日(木)から順次発送 ※受注順に発送します。

【天久鷹央の推理カルテとは】

『天久鷹央の推理カルテ』とは、現役医師のベストセラー作家・知念実希人と、珠玉のイラストレーター・いとうのいぢが紡ぐ、最注目の医療ミステリー逆転劇です。

原作はシリーズ累計発行部数360万部を突破しており、2025年1月からファン待望のアニメを絶賛放映中!

天才医師・天久鷹央が摩訶不思議な「病」に秘められた驚愕の真実を解き明かします。

権利表記:(C) 知念実希人・いとうのいぢ/ストレートエッジ・天久鷹央の推理カルテ製作委員会

※「生ホイップは飲み物(R)」は株式会社ターボスイッチの登録商標(第6535719号)です。

