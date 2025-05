¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ÉÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¹¥¯¥¨¥¢²£ÉÍ¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡×

クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会は、GW期間中(5/3〜5/5)、ふわふわ遊具や縁日、ワークショップや公開生放送、アーティストライブなど大人も子どもも楽しめるイベントを盛りだくさんで開催します。

クイーンズスクエア横浜

■クイーンズスクエア横浜 わくわく!親子で遊びパーク

〜期間限定 親子で楽しめる屋外パークイベント!〜

期間中に館内対象店舗にて1,000円(税込)以上購入いただき、レシートを抽選会場にお持ちいただくと対象金額分のメダルを付与。

メダル1枚につき、1回分、ふわふわ遊具やワークショップ等に参加できます。

※レシートのご提示は1回につき、上限5回分(5,000円)までとさせていただきます。

※一部対象外店舗、対象外商品があります。

また、GWにピッタリなキッチンカーも登場します。

【開催概要】

・日時:2025年5月4日(日)・5日(月・祝)

12:00〜16:00 ※最終受付15:50

キッチンカーは11:00〜20:00 ※L.O 19:30

・会場:クイーンズスクエア横浜 1Fクイーンズパーク(屋外)

・内容:ふわふわ遊具・しゃかしゃかキーホルダーワークショップ・

ヨーヨー釣り・おもちゃすくい・

キッチンカー(カレー・ピッツア・クレープなど)

・条件:期間中、館内の対象店舗で1,000円(税込)以上お買い物・

ご飲食していただいたレシートをお持ちの上、会場にお越しください。

(※会場内のキッチンカーでの購入は対象外)

・主催:クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会

※天候等の影響により、予告なく中止させていただく場合があります。

予めご了承ください。

■みなとみらいKINGDOM SPRING 2025

〜公開生放送やゲストアーティストによるライブなど〜

FMヨコハマ(84.7MHz)は5月3日(土)・5月4日(日)の2日間、クイーンズスクエア横浜 1Fクイーンズサークルで「みなとみらいKINGDOM SPRING 2025」を開催します。

レギュラー番組の公開生放送やゲストアーティストによるライブなど内容盛りだくさんでお送りする2日間。

お楽しみに!!

【開催概要】

・日時:2025年5月3日(土)・4日(日)

5月3日(土):11:00〜18:30/5月4日(日):11:00〜18:00

・会場:クイーンズスクエア横浜 1Fクイーンズサークル

・内容:FMヨコハマ(84.7MHz)レギュラー番組の公開生放送や

ゲストアーティストによるライブなど

・主催:横浜エフエム放送株式会社

・共催:クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会

5月3日(土)総合司会 高橋茉奈

5月3日(土)リポーター トビー

5月4日(日)総合司会 龍口健太郎

5月4日(日)リポーター 藤田優一

FMヨコハマは、神奈川県のFMラジオ局。

周波数84.7MHz、関東一円で聴けます。

■みなとみらい東急スクエア春イベント

SPRING SQUARE 春のクラフトワークショップ 第二弾

みなとみらい東急スクエアでは、春を体感し笑顔になれるイベント『SPRING SQUARE』を開催中!

5月3日(土・祝)〜5日(月・祝)の3日間は、子どもから大人まで楽しめるワークショップを日替わりで開催します。

【開催概要】

・日時:2025年5月3日(土・祝)〜5日(月・祝)

11:00〜17:00 ※各日10:30〜会場横にて当日分の整理券を配布

・会場:みなとみらい東急スクエア 1 4階 特設会場

・内容:木製バッジづくり(5月3日)・海の生き物カスタネットづくり(5月4日)

ヒノキ板で作るこいのぼりモビールづくり(5月5日)

※いずれも参加無料

・主催:みなとみらい東急スクエア

【5月3日】木製バッジづくり

【5月4日】海の生き物カスタネットづくり

【5月5日】ヒノキ板で作るこいのぼりモビールづくり

■こどもの日コンサート2025 音楽のレストランへようこそ!

子どもたちにオーケストラの壮大な音色を楽しんでいただく機会として毎年5月5日に開催している「こどもの日コンサート」。

2000年よりスタートし、2025年でついに25回目を迎えます。

2025年は中学生のアイデアで生まれた“音楽のレストランへようこそ!”をテーマに、クラシックの名曲から流行のポップスなど彩り豊かな楽曲を、神奈川フィルハーモニー管弦楽団の他、オルガンや児童合唱の共演でお贈りします。

中学生プロデューサーたちの新鮮なアイデアが光る、この日限りの公演にご期待ください。

【開催概要】

・日時 :2025年5月5日(月・祝)

(1)13:00〜14:00(12:20 開場)、(2)15:30〜16:40(14:50 開場)

・会場 :横浜みなとみらいホール 大ホール

・出演者:阿部未来(指揮)、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、

近藤岳(パイプオルガン)、岩崎里衣(司会)、

赤い靴ジュニアコーラス・横浜少年少女合唱団(児童合唱)

・曲目

G. ロッシーニ:歌劇《ウィリアム・テル》序曲より〈スイス軍の行進〉

A. メンケン(山下康介 編曲):《美女と野獣》より〈ビー・アワ・ゲスト(Be Our Guest)〉

E. エルガー:行進曲〈威風堂々〉第1番より ※合唱・オルガン付き

L. ヴィエルヌ:ウエストミンスターの鐘 ※オルガン独奏

tuki. (山下康介 編曲):晩餐歌

寺島尚彦(山下康介 編曲):野菜サラダ物語

山下康介 編曲:こどもの日コンサート2025 オリジナルメドレー

池辺晋一郎:こどもたちとオーケストラのための協奏的マーチ〈さか・さかさ・かさ〉

・料金:全席指定 4歳〜高校生 1,500円、一般 3,000円

※「(1)13:00公演限定:0〜3歳 60名限定無料」については

定員に達したため、受付を終了しています。

・申込:横浜みなとみらいホールチケットセンター

TEL 045(682)2000

(電話10:00-17:00/窓口11:00-19:00 ※休館日・保守点検日除く)

・主催:横浜みなとみらいホール(公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団)

・後援:横浜市教育委員会

・協力:神奈川フィルハーモニー管弦楽団、

京セラ株式会社 みなとみらいリサーチセンター

こどもの日コンサート

