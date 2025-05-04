Æü¸þºä46Â´¶È¤Îº´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢¥¢¡¼¼ÌÅº¤¨¡Ö¤É¤¤É¤¤Ê¿·¥¹¥¿¡¼¥È¡×Êó¹ð¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Öµ¤»ý¤Á¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡Æü¸þºä46¤Ç½éÂå¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢4·î6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø6²óÌÜ¤Î¤Ò¤ÊÃÂº×¡ÙDAY2¤ÇÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿°ì´üÀ¸¤Îº´¡¹ÌÚµ×Èþ¡Ê29¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀßÎ©¤òÈ¯É½¡£¸ø¼°X¡Ê@kumi_staff¡Ë¤â³«Àß¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46Â´¶È¤Îº´¡¹ÌÚµ×Èþ¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤â¿·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡ÖËÜÆü¤«¤é¡Èº´¡¹ÌÚµ×Èþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡É¤½¤·¤Æ¡Èº´¡¹ÌÚµ×Èþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡É¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡Á!!¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¤Ï#kumitalk ¤Ê¤ë¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤®¤ë»ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤µ¤ë¾ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇÛ¿®¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ª»Å»ö¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤ê¡¢¡¢¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆü¾ï¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¤ï¡¼¤¤¡×¤È´î¤Ó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¸ø¼°X¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¤É¤¤É¤¤Ê¿·¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡X¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ð¤Á¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚµ×Èþ¤Ç¤¹¡ª²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤â¿·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯ºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¤!!¡×¡Ö¤µ¤Ã¤½¤¯¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¡¢Èá¤·¤ß¤«¤é¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46Â´¶È¤Îº´¡¹ÌÚµ×Èþ¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤â¿·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡ÖËÜÆü¤«¤é¡Èº´¡¹ÌÚµ×Èþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡É¤½¤·¤Æ¡Èº´¡¹ÌÚµ×Èþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡É¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡Á!!¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¤Ï#kumitalk ¤Ê¤ë¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤®¤ë»ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤µ¤ë¾ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇÛ¿®¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ª»Å»ö¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤ê¡¢¡¢¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆü¾ï¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¤ï¡¼¤¤¡×¤È´î¤Ó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡X¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ð¤Á¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚµ×Èþ¤Ç¤¹¡ª²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤â¿·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯ºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¤!!¡×¡Ö¤µ¤Ã¤½¤¯¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¡¢Èá¤·¤ß¤«¤é¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£