Âç¾®¥µ¥¤¥º¤âÍÍ¡¹¤Ê¿¢Êª¤¬½¸·ë¡ªG-FLAT¡ØGREEN-FLAT vol.12¡¡¡Á¿·ÎÐ¤ÇÀ¸³è¤òË­¤«¤Ë¡Á¡Ù

G-FLATは、直営インテリアショップにて2025年5月3日(土)〜5日(祝・月)の3日間、『GREEN-FLAT vol.12 〜新緑で生活を豊かに〜』を開催します。

G-FLAT『GREEN-FLAT vol.12 〜新緑で生活を豊かに〜』

開催日 : 2025年5月3日(土)〜5日(祝・月)

時間 : 13:00〜18:00

場所 : ジーフラット インテリアショップ

〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4-3-24

アクセス : JR・阪神「元町」駅 東改札口から山側に徒歩約1分

駐車場 : 会場にはございません。

※お近くのコインパーキングを利用ください

大小サイズも様々な植物が集まるこのイベントは、開催を心待ちにされているお客様も多く、今回で第12回目を迎えます。

最終日の5月5日(祝・月)には植え替えサービス(有料)も実施します。

料金目安は下記概要を確認してください。

日々の生活にグリーンを取り入れ、より豊かな暮らしを楽しめる機会となっています。

◆植え替えサービス(有料)

実施日/時間:2025年5月3日(土)14:00〜18:00

2025年5月5日(祝・月)13:00〜17:00

料金目安 :1号鉢=220円(店内販売の鉢へお植え替えの場合は+鉢代)※土代込み

店舗のお好きな植物と鉢を選んで植え替えたり、ご自宅に眠っている鉢に店頭で購入した植物を植え替えさせていただく事も可能です。

植物・鉢共にご持参の場合も植え替えサービスをさせていただきますので、お気軽にお持ちくださいませ。

◆ジーフラット インテリアショップについて

G-FLATが家づくりだけでなく、インテリアやその後の暮らしまで楽しんでいただきたいとの想いでオープンして2025年で8年目を迎える直営ショップ。

オリジナル商品をはじめ、照明から植物、パーツや日用雑貨まで取りそろえています。

毎月第1土曜は数量限定で新鮮な季節のフラワーブーケを販売。

また、日常に彩を添えるテーマに合わせた展示販売イベントを毎月開催しています。

所在地: 〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4-3-24

時間 : 13:00〜18:00

定休日: 火・水

