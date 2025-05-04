¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ÎÂè7Àï¤ÇNBAÎòÂå4°Ì¤ÎÊ¿¶Ñ32.6ÆÀÅÀ¤ò¸Ø¤ë¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー

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Steph has averaged 32.6 points in Game 7 in his career, 4th-most by any player in NBA history (min. 3 games) 🔥
Will he go off in another Game 7? 👀 pic.twitter.com/faEUFBmjCg
- NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 3, 2025
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