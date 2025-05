Mrs. GREEN APPLEが、10月より5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"』を開催する。

“BABEL no TOH”は、2023年8月に埼玉 ベルーナドーム(西武ドーム)で開催した『Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”』の終演後にタイトルおよび制作が発表され、約2年の歳月を経て、このたびその全貌が明らかになった。Mrs. GREEN APPLEのライブの系譜(ライン)のひとつである“ストーリーライン”と位置付けられ、“EDEN no SONO”、“NOAH no HAKOBUNE”、前作“Atlantis”へと繋がれてきた壮大な物語の続編になるという。

本ツアーは、10月から12月にかけて、愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ、北海道 大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム)、福岡県 みずほPayPayドーム福岡、大阪府 京セラドーム大阪、東京都 東京ドームを巡り、計12公演で合計55万人を動員予定。そのうち東京ドームでは4公演を開催する。バンド史上最大規模のツアーで、デビュー10周年『MGA MAGICAL 10 YEARS』を締め括ることとなる。

あわせて、本ツアーのティザー映像も公開。また、7月8日リリースのアニバーサリーベストアルバム『10』の予約購入特典『MAGICAL CODE』第3弾となる、チケット最速先行受付(抽選)も開始された。

(文=リアルサウンド編集部)