ÄêÈÖ¤Î²Ö¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢1Ëç¤ÎÂç¤­¤Ê²Ö¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡ªG-FLAT ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥é¥¤¥È¡Ö²Ö¡×¡ÖÍÕ¡×

G-FLATは、直営インテリアショップにて2025年3月「錫」をランプシェードに使用したオリジナルペンダントライト「花」と「葉」の2種類の販売を開始しました。

G-FLAT オリジナルペンダントライト「花」「葉」

【錫のペンダントライト 花】

コラボ工房NAKAGOさんの製品では定番の花モチーフを重ねて、1枚の大きな花に仕上げた一品。

・価格 : 44,440円(税込)

・シェードサイズ: 直径約35cm(最大)、高さ約0.2cm

・灯具 : コード長60cm E17口径

・仕様 : 引掛けシーリング

・電球 : 25W相当LED電球付

【錫のペンダントライト 葉】

一枚の大きな葉をモチーフに生き生きとした葉脈を表現した、生命力と躍動感があふれる一品。

・価格 : 48,180円(税込)

・シェードサイズ: 直径約40cm(最大)、高さ約0.2cm

・灯具 : コード長100cm(調整可能) E26口径 シーリングカバー付き

・仕様 : 引掛けシーリング

・電球 : 60W相当LED電球付)

※受注生産品のため発送までに2週間ほどお時間をいただいています。

G-FLAT×NAKAGOコラボ錫の照明

今回の素材に使用した、NAKAGOの取り扱う錫製品は、純錫製品を使用しているため、折れたり、穴が開いてしまったものも、溶かしてまた再度使用可能な状態でお客様にお返しすることで「永続的」に使用することができます。

また、錫は手で力を加えることで自由に形を変えることができ、やすりなどで削るとキラキラとした輝きを増す特徴を持つため、気分や設置場所にあわせて、自在な変化を楽しめます。

モダンな空間から和室まで日常づかいはもちろん、店舗でも目をひくアクセントにも。

結婚10周年「錫婚式」の贈り物に夫婦のカタチを錫のペンダントライトで表現してみるのも素敵です。

所在地: 〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4-3-24

時間 : 13:00〜18:00

定休日: 火・水

