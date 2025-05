Mrs. GREEN APPLE¡¢5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØDOME TOUR 2025 ¡íBABEL no TOH¡í¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡ª¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤â¸ø³«

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■“MGA MAGICAL 10 YEARS”を締め括る、バンド史上最大規模のツアーに!

Mrs. GREEN APPLEが、5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』を開催することを発表した。

2023年8月に埼玉・ベルーナドーム(西武ドーム)で開催した『Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”』の終演後になされた突然のタイトルおよび制作の発表から、約2年の歳月を経て全貌が明らかになったのが本ツアー。

このライブツアー『BABEL no TOH』は、ミセスのライブの系譜(ライン)のひとつである「ストーリーライン」と位置付けられ、『EDEN no SONO』、『NOAH no HAKOBUNE』、そして前作『Atlantis』へと繋いできた壮大な物語の続編。2025年10月から12月にかけて、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、北海道・大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム)、福岡・みずほPayPayドーム福岡、大阪・京セラドーム大阪、東京・東京ドームを巡り、計12公演で合計55万人を動員する予定の、バンド史上最大規模のツアーとなる。そのうち東京ドームでは、4公演を開催する。

7月に神奈川県・山下ふ頭特設会場にて開催し、2日間で計10万人を動員する予定の野外ライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ~FJORD~』のチケットはすでに完売したことがアナウンスされているが、それをさらに上回る大規模ライブを開催して、デビュー10周年である“MGA MAGICAL 10 YEARS”を締め括ることとなる。なお、この発表に合わせて、圧倒的なスケールが期待感を高める『BABEL no TOH』ティザー映像も公開された。

そして、このチケットを最速で入手できるチャンスとして、7月8日リリースのアニバーサリーベストアルバム『10』の予約購入特典「MAGICAL CODE」第3弾となるチケット最速先行受付(抽選)も開始された(※OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」年会員のみ対象)。これまでの先行受付で使用済みの「MAGICAL CODE」も利用できるので、忘れずにエントリーしてみてほしい。

ライブ情報

『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』

(読み:ドームツアー ニセンニジュウゴ “バベルノトウ”)

10/25(土)愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

10/26(日)愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

11/01(土)北海道・大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム)

11/02(日)北海道・大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム)

11/08(土)福岡・みずほPayPayドーム福岡

11/09(日)福岡・みずほPayPayドーム福岡

11/15(土)大阪・京セラドーム大阪

11/16(日)大阪・京セラドーム大阪

12/15(月)東京・東京ドーム

12/16(火)東京・東京ドーム

12/19(金)東京・東京ドーム

12/20(土)東京・東京ドーム

リリース情報

2025.07.08 ON SALE

アニバーサリーベストアルバム『10』

Blu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com

アニバーサリーベストアルバム『10』特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/

『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/