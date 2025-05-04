¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë´°¾¡¤ÎÂçºåMV¡¡Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1½µ´ÖÁ°¤Î¥¹¥È¥ìー¥ÈÉé¤±¡Ö³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡Âçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹¤¬ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î½éÂå½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎV.LEAGUE DIVISION1¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥é¥¦¥ó¥É¤Ç22¾¡0ÇÔ¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢V¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æー¥¸¤ÇNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ê¸½¡¦NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢½÷²¦¤ÎºÂ¤òÆ¨¤·¤¿ÂçºåMV¡£
¡¡º£µ¨¤ÎSV¥êー¥°¤Ç¤â¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤òÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇNECÀîºê¤ÈÂÐÀï¡£GAME1¡¢GAME2¤¤¤º¤ì¤â¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3―0¤È¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç´°¾¡¤·¡¢¸«»ö½éÂå½÷²¦¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡SV¥êー¥°¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó44»î¹ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×6»î¹ç¤Î·×50»î¹ç¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿ÂçºåMV¡£Í¥¾¡Ä¾¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Å¾µ¡¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢4·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Î¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¤È¤ÎGAME1¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÎÏ¤ÎÎÓ¶×Æà¤¬¡Ö¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î1»î¹çÌÜ¤Ï0－3¤ÇÉé¤±¤Æ¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçºåMV¤Ï¥Ç¥ó¥½ー¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥È¥ìー¥ÈÉé¤±¡£¤½¤ì¤Ç¤âGAME2¤Ç¤Ï¥µー¥Ö¤¬²þÁ±¤µ¤ì3―1¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢GAME3¤Ç¤âÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎÓ¤Ï¤½¤Î¥Ç¥ó¥½ー¤È¤ÎGAME1¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ë²ÌÏÀ¤Ç¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉé¤±¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Áー¥à¤â¤É¤ó¤É¤ó°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤â¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ÎÃæ¤Ç¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¥×¥ìー¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÅÄÃæ¿ðµ©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÉé¤±¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬²¿¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸Ç¤¯¤Ê¤ê¡¢¥×¥ìー¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤Ç¤â1ÅÀ1ÅÀ³Ú¤·¤à¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡×¤È¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°Õ¼±¤Ï¥ê¥Ù¥í¤ÎÀ¾ºê°¦ºÚ¤Ë¤â¡£¡Ö¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ç2ÇÔ¤·¤¿Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»¥ß¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢·è¾¡¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ÇÍ£°ìÏ¢ÇÔ¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥ó¥½ーÁê¼ê¤Ë½¤ÀµÎÏ¤Ç¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤ò¹â¤á¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢¶¯Å¨¤ÎNECÀîºê¤ò°ìÀÚ´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿ÂçºåMV¡£ÇÔÀï¤«¤éÆÀ¤¿·Ð¸³¤ä½¤ÀµÎÏ¤â¤½¤Î¶¯¤µ¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£