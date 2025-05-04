¥í¡¼¥Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥«¡¡photo/Getty images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ïº£²Æ¿·¤¿¤ÊDF³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤À¡£

¡ØLa Gazzetta dello Sport¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥í¡¼¥Þ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½DF¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥«¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

2023Ç¯7·î¤Ë¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤«¤é¥í¡¼¥Þ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥«¤Ï²ÃÆþÄ¾¸å¤«¤é¼çÎÏ¤ËÄêÃå¡£2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤â¥»¥ê¥¨A¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç34»î¹çÁ´¤Æ¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥«¤Ë²¤½£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬ÃíÌÜ¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥«¤Ë¤Ï¸½ºß¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ä¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²Æ¤Ï¿Íµ¤³ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¥¨¥ó¥Ç¥£¥«¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ï2500Ëü¥Ý¥ó¥É¤«¤é3400Ëü¥Ý¥ó¥ÉÄøÅÙ¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

º£µ¨¥í¡¼¥Þ¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥«¤À¤¬¡¢º£²Æ¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£