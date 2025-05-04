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È buono? È buono!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 25, 2024
LOOK how this MAN carried us to the final @Alookman_ #AtalantaFiorentina #GoAtalantaGo pic.twitter.com/mouB2hN68Z