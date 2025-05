アタランタで活躍するナイジェリア代表FWは今夏プレミアリーグ復帰の可能性が浮上している。



『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、アーセナルはアタランタに所属する27歳のナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンをリストアップしたという。



英3部に所属するチャールトン・アスレティックのU-18出身であるルックマンはこれまでにエヴァートンやRBライプツィヒ、フラム、レスター・シティといったクラブを渡り歩くことに。しかしプレミアリーグでは結果を残せず、2022年8月にはアタランタへの完全移籍を決断。すると名将ジャン・ピエロ・ガスペリーニの下でその才能が開花し、アタランタでは公式戦通算115試合で50ゴールとクラブの顔として活躍。特に今季は公式戦ここまで20ゴール7アシストと圧巻の活躍を見せている。





È buono? È buono!



LOOK how this MAN carried us to the final @Alookman_ #AtalantaFiorentina #GoAtalantaGo pic.twitter.com/mouB2hN68Z