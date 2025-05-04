iDeCo¤Ç¡ÖÄê´üÍÂ¶â¡×¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡© ¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¾ì¹ç¤È¤Î¡È¥á¥ê¥Ã¥È¡É¤Ï¤É¤¦°ã¤¦¡© °ã¤¤¤â¤¢¤ï¤»¤Æ²òÀâ
¤½¤â¤½¤âiDeCo¤È¤Ï²¿¤«¡©
iDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤Ï¡¢¿ÞÉ½1¤Î¤È¤ª¤ê¡¢²ÃÆþ¼Ô¤¬Ëè·î°ìÄê³Û¤òµò½Ð¤·¡¢ÁªÂò¤·¤¿¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë»äÅªÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£60ºÐ°Ê¹ß¤ËÇ¯¶â¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢³Ý¶â¤¬Á´³Û½êÆÀ¹µ½ü¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÀÇÀ©Í¥¶ø¤¬ÆÃÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¶Ð¤áÀè¤Î´ë¶È·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤ÎÍÌµ¤ä¾å¸Â³Û¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ËºÇÂç¤Ç·î³Û2Ëü±ß¡¢2Ëü3000±ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï·î³Û6Ëü8000±ß¡Ê¼«±Ä¶È¤Ê¤É¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÀÇÀ©ÌÌ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÀáÀÇ¤·¤Ê¤¬¤éÏ·¸å¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤ÎÀ©ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½1
¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶âÏ¢¹ç²ñ iDeCo¸ø¼°¥µ¥¤¥È
iDeCo¤ÇÄê´üÍÂ¶â¤òÁª¤Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÃí°ÕÅÀ
iDeCo¤Ï¡¢³Ý¤±¶â¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤ÎÃÍÆ°¤¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸µËÜÊÝ¾Ú·¿¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö±¿ÍÑ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢Äê´üÍÂ¶â¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¶âÍø¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢iDeCo¸ýºÂ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ê¿ôÎÁ¡Ê¸ýºÂ´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¡Ë¤òº¹¤·°ú¤¯¤È¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢iDeCo¤Î¾ì¹ç¤Ï60ºÐ¤Þ¤Ç¸¶Â§»ñ»º¤ò°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µÞ¤Ë¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
iDeCoÄê´üÍÂ¶â¤È¶ä¹ÔÍÂ¶â¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¤â¤·¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÄê´üÍÂ¶â¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤é¡¢¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ç¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê±¿ÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢iDeCoÆÃÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï³Ý¶â¤ÎÁ´³Û½êÆÀ¹µ½ü¤Ë¤è¤ëÀáÀÇ¸ú²Ì¤È¡¢±¿ÍÑ±×¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ï¼õ¼èÍøÂ©¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó20¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢iDeCo¤Ç¤Ï60ºÐ°Ê¹ß¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤Þ¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
²¾¤Ë·î5Ëü±ß¤ò30Ç¯ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤ÈÁí³Û¤Ç1800Ëü±ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Ï¸«¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¯¤È¤â¡¢ÀáÀÇ¤Î²¸·Ã¤Ï½½Ê¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢µò½Ð¾å¸Â¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤ä¼õµë»þ¤Î²ÝÀÇÊýË¡¡ÊÇ¯¶â¡¢°ì»þ¶â¡Ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ëÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿ー¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ÆÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
²¾¤ËËè·î5Ëü±ß¤ò30Ç¯´ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢Ã±½ã·×»»¤Ç¸µËÜ¤Ï1800Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢iDeCo¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤ä±¿ÍÑ±×¤ÎÈó²ÝÀÇ¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¶â³Û¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï³Ð¸ç¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Êª²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ä¶Äã¶âÍø¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤¬¼Â¼ÁÅª¤ËÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å»ñ¶â¤È¤·¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¸µËÜ³ä¤ì¤òÈò¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ö¾¦ÉÊ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¾¯³Û¤«¤éÅê»ñ¿®Â÷¤ò»î¤·¡¢»Ä¤ê¤ÏÄê´üÍÂ¶â¤Ç°ÂÁ´±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¹©É×¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«¿È¤Ë¤¢¤Ã¤¿»ñ»º·ÁÀ®ÊýË¡¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶âÏ¢¹ç²ñ iDeCo¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー