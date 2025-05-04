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»£±Æ¡§Å£Ìî¹§¹¨ ©️VIVA LA ROCK 2025 ALL RIGHTS RESERVED.
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2¡§Tiger
3¡§Burning Flower
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5¡§ROSE
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Digital Release
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1. ROSE
2. Drop
3. Tiger
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1. ROSE -Music Video-
2. ROSE -Performance Video-
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1. ROSE -Music Video-
2. ROSE -Behind The Scenes-
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