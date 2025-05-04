°å»Õ¤Ç¿Íµ¤¾®Àâ²È¤ÎXÅê¹Æ¤ò¡Ö°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÌµÃÇ¤Ç·ÇºÜ¡×¡¡½µ´©½÷ÀPRIME¤¬¼Õºá¤ÈÄûÀµ
Æâ²Ê°å¤Ç¿Íµ¤¾®Àâ²È¤Ç¤â¤¢¤ëÃÎÇ°¼Â´õ¿Í»á¤¬2025Ç¯5·î3Æü¤ËX¤Ç¡¢¡Ö½µ´©½÷ÀPRIME¡×¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤¬¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤ËÃÎÇ°»á¤ÎXÅê¹Æ¤ÎÆâÍÆ¤ò¡Ö°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¡×¤ÎÈ¯¸À¤È¤·¤ÆÌµÃÇ¤Ç·ÇºÜ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼Õºá¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
½µ´©½÷ÀPRIME¤â4·î30Æü¡¢µ»öÃæ¤Ë¼Õºá¤ÈÄûÀµ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÙÔÂ¤¡×ÁÊ¤¨ÄûÀµµá¤á¤Æ¤¤¤¿
½µ´©½÷ÀPRIME¤Ï4·î27Æü¤Ë¡Ö¡Ô¿©ÃæÆÇ¤Î´í¸±¡Õ¡ØÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡ÙÂÎ¸³·¿¤Î"À¸Æù¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°"µ»ö¤¬¡Ø´í¸±¤¹¤®¤ë¡ÙÌµÃÇ»£±Æ¡¦Åê¹Æ¤ËÌä¤ï¤ì¤ëÎÑÍý´Ñ¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö°û¿©Å¹´Ø·¸¼Ô¡×¤ÎÈ¯¸À¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤Æù¤ÏÉ½ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ¤Ë¤â¿©ÃæÆÇ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÉÂ¸¶¶Ý¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á½½Ê¬¤Ë²ÃÇ®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤ëÆâÍÆ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢ÃÎÇ°»á¤¬10Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿X¤ÎÆâÍÆ¤È¹ó»÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎÇ°»á¤Ï27Æü¤ËX¤Ç¡¢ÙÔÂ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤·¤ÆÄûÀµ¤Èµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤Ç¡¢½µ´©½÷ÀPRIME¤Ï30Æü¡¢µ»öËÁÆ¬¤Ë¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¤ÈÄûÀµ¡×¤È¤·¤Æ¡ÖËÜµ»öÃæ¡¢À¸Æù¤ÈÉÂ¸¶¶Ý¤Î´í¸±À¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ø°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¡Ù¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ïºî²È¤ÎÃÎÇ°¼Â´õ¿ÍÀèÀ¸¤¬¡ÖX¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¤ÎÆâÍÆ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÌµÃÇ¤Ç·ÇºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÄûÀµ¤Î¤¦¤¨¡¢ÃÎÇ°ÀèÀ¸¤ª¤è¤ÓÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ö¿¿Ùõ¤Ê¼Õºá¡×¼õ¤±¤Æ¡ÖÇ¼ÆÀ¡×
ÃÎÇ°»á¤Ï5·î3Æü¤ËX¤Ç¡¢½µ´©½÷ÀPRIME¤¬¡¢µ»öÃæ¤Î¡Ö°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¡×¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎÇ°»á¤ÎÅê¹Æ¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç·ÇºÜ¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¿¿Ùõ¤Ê¼Õºá¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÇ¼ÆÀ¤·¡¢Àµ¼°¤Ë¼Õºá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ»ä¤¬º£¸å¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢5·î4Æü»þÅÀ¤Ç¡¢¥ä¥Õ¡¼¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿µ»ö¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½µ´©½÷ÀPRIME¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Îµ»ö¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£ÃÎÇ°»á¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö½ç¼¡Å±²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï4·î28Æü¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢5·î4Æü»þÅÀ¤Ç²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
¿ÀÆàÀî,
¥Û¥Æ¥ë,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
²ð¸î,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
À¸²Ö