¡Ø¥­¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ª¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¥¸¥ç¡¼¡Ö´°àú¡¦°í¼° ¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡É¤Î¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×14¼ï

サイクロンジョーは、『キン肉マン』をテーマにしたフィギュアシリーズ『KUFC』より、すべての悪魔超人の総帥にして、無類の強さを誇る、“悪魔超人最後の刺客 悪魔将軍”とその正体であり、かつて“戦いの神”として崇められていた古代超人、“完璧・壱式 ゴールドマン”のソフビフィギュア14種の予約受付を、サイクロンジョー直販にて2025年4月25日(金)21:00〜から開始します。

サイクロンジョーは、『キン肉マン』をテーマにしたフィギュアシリーズ『KUFC』より、すべての悪魔超人の総帥にして、無類の強さを誇る、“悪魔超人最後の刺客 悪魔将軍”とその正体であり、かつて“戦いの神”として崇められていた古代超人、“完璧・壱式 ゴールドマン”のソフビフィギュア14種の予約受付を、サイクロンジョー直販にて2025年4月25日(金)21:00〜から開始。

また同日より、悪魔将軍、ゴールドマンの発売を記念して、“黄金のマスク編”、“キン肉星王位争奪編”、“完璧超人始祖編”等で悪魔将軍、ゴールドマンと繋がりのある超人を中心に再販及び新製品をリリースします。

■豪華購入キャンペーン

発売を記念して、対象商品の上記専用バナー掲載商品を3個購入で『キンコレ 32 スプリングマン 原作 新章 金 シルバーアイ』、5個購入で『KUFC 35 ゴールドマン 原作 硬度0』、7個購入でその両方と発売前の限定メダル『キン肉マンメダルコレクション モノトーンメダル キン肉マン スグル 戦闘服 Ver.2.0』がもらえる豪華購入特典キャンペーンを実施します。

【5 BUY 1 GET FREE 特典】

KUFC 35 ゴールドマン 原作 硬度0

キン肉マンメダルコレクション モノトーンメダル キン肉マン スグル 戦闘服 Ver.2.0

【3 BUY 1 GET FREE 特典】

キンコレ 32 スプリングマン 原作 新章 金 シルバーアイ

今回の予約対象アイテムは『キン肉マン』原作46周年における作品史上最強とも評される悪魔将軍とその正体“闘いの神”と崇められたゴールドマンのヒストリーとも言える様々なシーンから選べる14種類をラインナップ。

■キャンペーン対象商品はこちら

【悪魔将軍 / ゴールドマン受注アソートバナー(1)】

【注意】

【悪魔将軍 / ゴールドマン受注アソートバナー(2)】

■KUFC 03 に“悪魔超人最後の刺客”悪魔将軍 が登場!

KUFC 03 悪魔将軍 原作

KUFC 03 悪魔将軍 原作 ロンズデーライト2.0

KUFC 03 悪魔将軍 原作 ダイヤモンド 2.0

KUFC 03 悪魔将軍 原作 赤原作 2.0

KUFC 03 悪魔将軍 原作 元祖原作 2.0

■KUFC 25 に“完璧・壱式 パーフェクト・ファースト”ゴールドマン が登場!

KUFC 35 ゴールドマン 原作

【画像11】KUFC 35 ゴールドマン 原作

【画像12】KUFC 35 ゴールドマン EX

KUFC 35 ゴールドマン 原作 JCSカラー

KUFC 35 ゴールドマン 原作 サファイア

KUFC 35 ゴールドマン 原作 ロンズデーライト

KUFC 35 ゴールドマン 原作 ダイヤモンド

KUFC 35 ゴールドマン 原作 赤原作

KUFC 35 ゴールドマン 原作 元祖原作

商品詳細はブログでチェック

http://blog.livedoor.jp/cyclone_joe/archives/27396718.html

KUFCシリーズ 悪魔将軍・ゴールドマン 受注アソートの予約受付を、2025年4月25日(金)21:00よりサイクロンジョー直販にて開始します。

■悪魔将軍、ゴールドマン受注アソートの対象アイテムは下記の通りです。

■KUFC 03 悪魔将軍 原作 が登場!

JANコード: 4573521300189

商品名 : KUFC 03 悪魔将軍 原作

発売時期 : 2025年6月下旬再販

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1965

■仕様

【サイズ】全高約160mm

【素材】ソフビ製(PVC

【仕様】彩色済み完成品、ウインドウサック箱入り

【注意】製造上、彩色などに個体差が生じる場合があります。

【対象年齢】15歳以上。

幼児の手の届かない場所に保管してください。

【生産最終加工地】中国

【著作】(C)ゆでたまご

仕様は以下悪魔将軍の品種に準じます。

■KUFC 35 ゴールドマン 原作 が登場!

JANコード: 4573521311123

商品名 : KUFC 35 ゴールドマン 原作

発売時期 : 2025年6月下旬発売

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1942

■仕様

【サイズ】全高約160mm

【素材】ソフビ製(PVC

【仕様】彩色済み完成品、ウインドウサック箱入り

【注意】製造上、彩色などに個体差が生じる場合があります。

【対象年齢】15歳以上。

幼児の手の届かない場所に保管してください。

【生産最終加工地】中国

【著作】(C)ゆでたまご

仕様は以下ゴールドマンの品種に準じます。

■KUFC 03 悪魔将軍 EXカラー が登場!

JANコード: 4573521300196

商品名 : KUFC 03 悪魔将軍 EXカラー

発売時期 : 2025年6月下旬再販

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1966

■KUFC 35 ゴールドマン EX が登場!

JANコード: 4573521311130

商品名 : KUFC 35 ゴールドマン EX

発売時期 : 2025年6月下旬発売

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1943

■KUFC 03 悪魔将軍 原作 ロンズデーライト2.0 が登場!

JANコード: 4573521311048

商品名 : KUFC 03 悪魔将軍 原作 ロンズデーライト 2.0

発売時期 : 2025年6月下旬発売

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1935

■KUFC 35 ゴールドマン 原作 ロンズデーライト が登場!

JANコード: 4573521311222

商品名 : KUFC 35 ゴールドマン 原作 ロンズデーライト

発売時期 : 2025年6月下旬発売

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1947

■KUFC 03 悪魔将軍 原作 ダイヤモンド 2.0 が登場!

JANコード: 4573521311055

商品名 : KUFC 03 悪魔将軍 原作 ダイヤモンド 2.0

発売時期 : 2025年6月下旬発売

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1936

■KUFC 35 ゴールドマン 原作 ダイヤモンド が登場!

JANコード: 4573521311239

商品名 : KUFC 35 ゴールドマン 原作 ダイヤモンド

発売時期 : 2025年6月下旬発売

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1948

■KUFC 03 悪魔将軍 原作 赤原作 2.0 が登場!

JANコード: 4573521311062

商品名 : KUFC 03 悪魔将軍 原作 赤原作 2.0

発売時期 : 2025年6月下旬発売

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1937

■KUFC 35 ゴールドマン 原作 赤原作 が登場!

JANコード: 4573521311147

商品名 : KUFC 35 ゴールドマン 原作 赤原作

発売時期 : 2025年6月下旬発売

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1944

■KUFC 03 悪魔将軍 原作 元祖原作 2.0 が登場!

JANコード: 4573521311079

商品名 : KUFC 03 悪魔将軍 原作 元祖原作 2.0

発売時期 : 2025年6月下旬発売

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1938

■KUFC 35 ゴールドマン 原作 元祖原作 が登場!

JANコード: 4573521311154

商品名 : KUFC 35 ゴールドマン 原作 元祖原作

発売時期 : 2025年6月下旬発売

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1945

■KUFC 35 ゴールドマン 原作 JCSカラー が登場!

JANコード: 4573521311246

商品名 : KUFC 35 ゴールドマン 原作 JCSカラー

発売時期 : 2025年6月下旬発売

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1949

■KUFC 35 ゴールドマン 原作 サファイア が登場!

JANコード: 4573521311406

商品名 : KUFC 35 ゴールドマン 原作 サファイア

発売時期 : 2025年6月下旬発売

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1962

また、完売しておりました人気の“ロビンマスク”や悪魔六騎士“アシュラマン”、“完璧・壱式 パーフェクト・ファースト” ゴールドマンとは師弟関係にあたる“ザ・マン”等をラインナップして“悪魔将軍・ゴールドマン”購入キャンペーンの特典対象商品として再販及び新製品として発売を決定!

キャンペーン対象商品は下記の通りです。

【悪魔将軍 / ゴールドマン受注アソートバナー(2)】

■KUFC 01 キン肉マン キン肉スグル 原作 青パンツ が登場!

JANコード: 4573521299322

商品名 : KUFC 01 キン肉マンキン肉スグル 原作 青パンツ

発売時期 : 2025年5月下旬再販

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1967

■KUFC 03 ロビンマスク EXカラー ノーマルヘッド が登場!

JANコード: 4573521300509

商品名 : KUFC 03 ロビンマスク EXカラー ノーマルヘッド

発売時期 : 2025年5月下旬再販

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1977

■KUFC 03 ロビンマスク 原作 ダメージヘッド が登場!

JANコード: 4573521300493

商品名 : KUFC 03 ロビンマスク 原作 ダメージヘッド

発売時期 : 2025年5月下旬再販

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1976

■KUFC 05 ウォーズマン 原作 JCSカラー が登場!

JANコード: 4573521300974

商品名 : KUFC 05 ウォーズマン 原作 JCSカラー

発売時期 : 2025年5月下旬再販

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1975

■KUFC 06 ケビンマスク 原作コミックカラー ノーマルヘッド が登場!

JANコード: 4573521302237

商品名 : KUFC 06 ケビンマスク 原作コミックカラー ノーマルヘッド

発売時期 : 2025年5月下旬再販

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1974

■KUFC 09 バッファローマン 原作 新章 その悪魔、容赦なし が登場!

JANコード: 4573521303142

商品名 : KUFC 09 バッファローマン 原作 新章 その悪魔、容赦なし

発売時期 : 2025年5月下旬再販

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1973

■KUFC 18 カオス 原作 が登場!

JANコード: 4573521304026

商品名 : KUFC 18 カオス 原作

発売時期 : 2025年5月下旬再販

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1972

■KUFC 20 ネプチューンマン 画集 一番指 叫び が登場!

JANコード: 4573521305719

商品名 : KUFC 20 ネプチューンマン 画集 一番指 叫び

発売時期 : 2025年5月下旬再販

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1971

■KUFC 20 マンモスマン 原作 ブラックマンモス ROLLING CRADLE が登場!

JANコード: 4573521305634

商品名 : KUFC 20 マンモスマン 原作 ブラックマンモス ROLLING CRADLE

発売時期 : 2025年5月下旬再販

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1689

■KUFC 20 マンモスマン 原作 ホワイトマンモス 咆哮 ROLLING CRADLE が登場!

JANコード: 4573521305627

商品名 : KUFC 20 マンモスマン 原作 ホワイトマンモス 咆哮 ROLLING CRADLE

発売時期 : 2025年5月下旬再販

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1688

■KUFC 24 ストロング・ザ・武道 メタリック JC 59巻表紙 Ver. が登場!

JANコード: 4573521306723

商品名 : KUFC 24 ストロング・ザ・武道 メタリック JC 59巻表紙 Ver.

発売時期 : 2025年5月下旬再販

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1759

■KUFC 25 ザ・マン EX メタリック が登場!

JANコード: 4573521306730

商品名 : KUFC 25 ザ・マン EX メタリック

発売時期 : 2025年5月下旬再販

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1760

■KUFC 26 ネプチューンキング 原作 メタリック 完璧なる支配者 Ver. が登場!

JANコード: 4573521306778

商品名 : KUFC 26 ネプチューンキング 原作 メタリック 完璧なる支配者 Ver.

発売時期 : 2025年5月下旬再販

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1969

■KUFC 27 リヴァイアサン 原作 メタリック が登場!

JANコード: 4573521306754

商品名 : KUFC 27 リヴァイアサン 原作 メタリック

発売時期 : 2025年5月下旬再販

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1762

■KUFC 28 アシュラマン 原作 キン肉マン2世 通常 アシュラマンリボーン 叫び メタリック が登場!

JANコード: 4573521306624

商品名 : KUFC 28 アシュラマン 原作 キン肉マン2世 通常 アシュラマンリボーン 叫び メタリック

発売時期 : 2025年5月下旬再販

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1968

■KUFC 28 アシュラマン 原作 パープルメタリック が登場!

JANコード: 4573521306631

商品名 : KUFC 28 アシュラマン 原作 パープルメタリック

発売時期 : 2025年5月下旬再販

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1841

■豪華購入特典キャンペーン

【5 BUY 1 GET FREE キャンペーン】

■【5 BUY 1 GET FREE キャンペーン】

KUFCシリーズ 03 悪魔将軍 / 35 ゴールドマン の専用バナーの対象商品を5つ購入のお客様に特別仕様の“KUFC 35 ゴールドマン 原作 硬度0” をプレゼント!

『お前は頭が固すぎる』

『もっと私のように柔軟にならんとなっ

テハハハハ』

『そうだったな

ペインマンよ』

『チェンジ硬度0!』

『軟体ボディ発動ーーーっ!』

KUFC 35 ゴールドマン 原作 硬度0 が登場!

さらに!日頃の感謝を込めて、一般発売前の下記特典を

“5 BUY 1 GET FREE”対象のお客様にプレゼント!

キン肉マンメダルコレクション モノトーンメダル キン肉マン キン肉スグル 2.0 (非売品)

[注意]後日、限定数量にて一般発売の予定です。

一般販売とはJAN表記が異なります。

[注意事項]

・キャンペーンはサイクロンジョー直販、サイクロンジョーWEB通販各店のみで開催します。

・キャンペーンの採用条件は1会計をキャンペーンの単位とします。

・キャンペーンは特典がなくなり次第予告なく終了することがあります。

・『3 BUY 1 GET FREE』の併用はできません。

・キャンペーン景品は後日物販で販売することもあります。

・万一完売の場合は相当の特典を代替で用意する予定です。

■【3 BUY 1 GET FREE キャンペーン】

KUFCシリーズ 03 悪魔将軍 / 35 ゴールドマン の専用バナーの対象商品を3つ購入のお客様に特別仕様の“黄金のスプリングマン” をプレゼント!

『ケケケーーーっ

任せておけーーーっ!』

キンコレ 32 スプリングマン 原作 新章 金 シルバーアイ が登場!

[注意事項]

・キャンペーンはサイクロンジョー直販、サイクロンジョーWEB通販各店のみで開催します。

・キャンペーンの採用条件は1会計をキャンペーンの単位とします。

・『5 BUY 1 GET FREE』の併用はできません。

・キャンペーンは特典がなくなり次第予告なく終了することがあります。

・万一完売の場合は相当の特典を代替で用意する予定です。

・キャンペーン景品は後日物販で販売することもあります。

・上記特典は2025年8月下旬の分納手配の予定です。

・『5 BUY 1 GET FREE キャンペーン』と『3 BUY 1 GET FREE キャンペーン』は併用できません。

どちらか一方の特典の採用になります。

但し、1会計7点以上購入のお客様は併用となります。

■【7 BUY 2 GET FREE キャンペーン】

さらに総数7個購入のお客様には、大盤振る舞い!

下記2点の特典をプレゼントします。

KUFC 35 ゴールドマン 原作 硬度0

キンコレ 32 スプリングマン 原作 新章 金 シルバーアイ

キン肉マンメダルコレクション モノトーンメダル キン肉マン キン肉スグル 2.0 (非売品)

[注意]後日、限定数量にて一般発売の予定です。

一般販売とはJAN表記が異なります。

■キャンペーン対象バナー

【悪魔将軍 / ゴールドマン受注アソートバナー(1)】

【悪魔将軍 / ゴールドマン受注アソートバナー(2)】

予約開始:2025年4月25日(金) 21:00〜

■注意事項(必ずご一読ください)

●予約商品のお支払いに関して

・同店は当システムの決済の有効期限の都合上、【前入金】となります。

銀行振込みの場合は、購入後5日以内の前入金、クレジットカードの場合は即時決済となります。

なお、クレジットカードの引落し日は、各クレジットカード会社の締め日、支払い日をご確認下さい。

何卒ご理解の上、購入お願いします。

・同店はお客様都合のキャンセルを一切お受けしておりません。

注文の際に当注意事項をよく読んだ上で購入ください。

・商品のお届け予定日、発売日はあくまで目安です。

予告なくお届け日が前後する場合があります。

